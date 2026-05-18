Neymar foi convocado para Copa do Mundo de 2026?

Com 34 anos, essa pode ser a última Copa do Mundo de Neymar

A convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), por Carlo Ancelotti. Enquanto a lista definitiva ainda não foi anunciada, um nome domina o debate entre torcedores e imprensa: Neymar estará na Copa do Mundo?

O texto será atualizado após o anúncio oficial da convocação da Seleção Brasileira.

Convocação de Neymar

A tendência neste momento é positiva para o camisa 10. Informações publicadas pela imprensa brasileira apontam que o atacante do Santos Futebol Clube ganhou força nos bastidores e aparece cada vez mais próximo de ser incluído entre os 26 convocados do Brasil para o Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Nos bastidores, os sinais sobre a presença de Neymar na lista ficaram ainda mais fortes nas últimas horas pré-convocação. A Confederação Brasileira de Futebol pediu ao staff do jogador os números e medidas necessários para a produção da “roupa dos convocados”.

O movimento foi interpretado como um forte indicativo de que o camisa 10 estará entre os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Apesar disso, a confirmação oficial acontecerá apenas às 17h desta segunda-feira, durante o anúncio da convocação.

O que Ancelotti disse sobre Neymar?

Em entrevista recente à Reuters, Ancelotti deixou claro que Neymar segue sendo considerado pela Seleção Brasileira, mas ressaltou que a decisão envolve fatores técnicos e físicos.

“Quando você tem que escolher, precisa levar em consideração muitas coisas. Neymar é um jogador importante para este país devido ao talento que sempre demonstrou”, afirmou o treinador.

O técnico também destacou a evolução física do atacante nos últimos meses.

“Ele teve alguns problemas e está trabalhando duro para se recuperar. Ele melhorou muito recentemente e está jogando regularmente