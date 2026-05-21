Troféu é feito em ouro e tem 36 cm

Concedido pela primeira vez em 1930, o troféu passou por diversas transformações ao longo de seus 80 anos de história.

Quanto custa o taça da Copa do Mundo? Conheça a história

Quanto custa o taça da Copa do Mundo? Conheça a história

Muito antes de se transformar em um dos maiores símbolos do esporte mundial, a taça da Copa do Mundo já acumulava histórias dignas de cinema. A taça atravessou guerras, foi escondida em uma caixa de sapatos para escapar dos nazistas, desapareceu após um roubo em Londres e acabou encontrada por um cachorro chamado Pickles em um arbusto. Décadas depois, o primeiro troféu da competição sumiria novamente – desta vez no Brasil – e nunca mais seria recuperado.

Qual é a taça da Copa do Mundo FIFA?

O troféu atual da Copa do Mundo FIFA foi apresentado oficialmente em 1974, durante o Mundial realizado na antiga Alemanha Ocidental. A peça substituiu o famoso Troféu Jules Rimet, utilizado desde a primeira edição da competição.

Criado pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga, o novo modelo traz duas figuras humanas sustentando o planeta Terra. A obra foi escolhida entre dezenas de projetos apresentados à FIFA.

Segundo Gazzaniga, o desenho buscava representar emoção, força e a celebração da vitória no futebol. Desde então, a peça passou a simbolizar o maior torneio esportivo do planeta.

Na parte inferior da taça ficam gravados os nomes de todos os países campeões da Copa do Mundo desde 1974.

O primeiro troféu da Copa do Mundo

Antes da taça atual, a competição utilizava um modelo chamado Vitória, criado pelo escultor francês Abel Lafleur.

A peça tinha 35 centímetros de altura, pesava aproximadamente 3,8 kg e trazia a imagem da deusa grega Nike segurando uma taça octogonal.

O primeiro país a erguer o troféu foi o Uruguai, após vencer a Argentina por 4 a 2 na final da Copa de 1930, disputada em Montevidéu.

Em 1946, o objeto foi renomeado como Troféu Jules Rimet em homenagem ao dirigente francês responsável pela criação do torneio.

Onde está o troféu da Copa do Mundo?

O troféu original da Copa do Mundo pertence oficialmente à FIFA e fica protegido pela entidade em instalações de segurança máxima na Zurique.

Apesar disso, a taça participa frequentemente de eventos internacionais e turnês promocionais organizadas pela FIFA antes dos Mundiais.

Os campeões da Copa recebem apenas a posse temporária do objeto original. Após as comemorações, a seleção vencedora devolve a peça à entidade e fica com uma réplica banhada a ouro.

Quanto vale a taça da Copa do Mundo hoje?

Hoje avaliada em cerca de 20 milhões de dólares, a taça da Copa do Mundo da FIFA é feita de ouro de 18 quilates e representa o prêmio mais cobiçado do futebol internacional. Mas o objeto atual é apenas o segundo modelo utilizado pela competição desde sua criação, em 1930.

O custo de produção, no entanto, é muito menor. Estimativas apontam que fabricar a peça custaria entre 50 mil e 200 mil dólares, dependendo do preço internacional do ouro. O atual troféu da Copa do Mundo é produzido em ouro de 18 quilates e pesa cerca de 6,14 kg.

A peça mede 36,8 centímetros de altura e possui duas faixas de malaquita verde na base. O interior é parcialmente oco para tornar o troféu mais leve durante as cerimônias de premiação.

A FIFA mantém protocolos rígidos de segurança para proteger o objeto. Apenas chefes de Estado, campeões mundiais e dirigentes autorizados podem tocar diretamente no troféu original.

Entre todos os grandes eventos esportivos internacionais, o troféu da Copa do Mundo FIFA é considerado a taça mais valiosa do planeta.

O objeto reúne ouro maciço, importância histórica e um dos maiores níveis de reconhecimento global do esporte.

Mais do que um prêmio milionário, a taça representa o sonho máximo de qualquer seleção e de milhões de jogadores ao redor do mundo.

A taça já foi roubada duas vezes

O histórico da Copa do Mundo inclui episódios curiosos envolvendo o desaparecimento da taça.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o dirigente italiano Ottorino Barassi escondeu o Troféu Jules Rimet em uma caixa de sapatos debaixo da cama para impedir que os nazistas encontrassem o objeto.

Anos depois, em 1966, a taça foi roubada durante uma exposição pública em Londres antes da Copa do Mundo da Inglaterra.

A polícia britânica iniciou uma busca nacional pelo troféu, que acabou encontrado sete dias depois por um cachorro chamado Pickles, escondido em arbustos no sul da cidade.

O desaparecimento mais famoso aconteceu em 1983, quando o Troféu Jules Rimet foi roubado da sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro.

O Brasil havia recebido a posse definitiva da peça após conquistar o tricampeonato mundial em 1970. Diferentemente do caso ocorrido na Inglaterra, o troféu nunca mais foi recuperado.