Que horas começa A Fazenda hoje, dia de roça (27/9)

Terça-feira é dia de roça em A Fazenda! Hoje, os peões vão se reunir mais uma vez para definir a segunda berlinda do programa, que será formada pela indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e resta um. Veja que horas começa A Fazenda 2022 hoje na Record e não perca mais um ‘fogo no feno’.

Leia também: Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões

Que horas começa A Fazenda 2022 hoje na Record?

A Fazenda 2022 hoje começa às 23h, horário de Brasília, logo após a novela Amor Sem Igual. O programa fica no ar por 01h25, sendo encerrado às 00h25.

No programa desta terça-feira, será formada a segunda roça da edição. A dinâmica começa com o fazendeiro da semana, Shayan Haghbin, que indicará um rival para a berlinda – o iraniano já declarou que pretender indicar Bia Miranda ou Deolane, dois de seus desafetos no jogo.

Depois da indicação do líder, começa a votação aberta. Os peões precisam escolher um rival para votar e indicar o motivo. Esse é um dos momentos que mais rendem desentendimentos no programa. Vale lembrar que os famosos não podem votar em que está na baia, que nesta semana são: Rosiane Pinheiro, Ruivinha de Marte e Kerline.

O mais votado a casa puxa uma das peoas para a baia, que ocupa o terceiro banquinho. A escolhida começa a dinâmica do resta um – o último peão que sobrar fica com a quarta vaga.

Vale lembrar que há ainda os poderes do lampião. Deolane Bezerra deverá escolher uma chama para ficar para si e outra para um colega. Dependendo do que estiver escrito no pergaminho, o resultado da formação de roça pode ser alterado.

Mas a roça não será definida totalmente hoje. Isso porque na quarta-feira, será realizada a Prova do Fazendeiro com três roceiros – um deles será vetado de participar da disputa. Quem vencer não só escapa da berlinda, mas se tornará o novo dono do chapéu.

Lucas A Fazenda 2022 expulso? Maus-tratos aos animais pode tirar peão do jogo

Funcionário demitido A Fazenda 2022 após post sobre Deolane

Quando será a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro será realizada amanhã, quarta-feira. Apenas os roceiros participam da disputa valendo o chapéu da semana.

A disputa pode envolver habilidade, agilidade, memória ou sorte. O vencedor fica responsável por distribuir as tarefas entre os peões na manhã de quinta-feira e também ganha o privilégio de desfrutar do Rancho do Fazendeiro, um quarto VIP com várias regalias.

Ao final do programa de amanhã, os roceiros terão 30 segundos para defenderem sua permanência no programa. É só então que a votação é aberta para o público no site do R7.

A eliminação ocorre na quinta-feira, encerrando mais um ciclo em A Fazenda 14. O peão azarado da vez participa da Cabine de Descompressão no mesmo dia, da live do eliminado na sexta e do programa Hora do Faro no domingo.

Terça-feira, 27: formação de roça com indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia, resta um e leitura dos poderes do lampião.

Quarta-feira, 28: Prova do Fazendeiro e abertura da votação no R7.

Quinta-feira, 29: eliminação ao vivo. O programa também exibe VT”s dos participantes e quadros de humor. Exibição da Cabine de Descompressão no R7.

Sexta-feira, 30: convivência entre os peões e flash ao vivo da festa.

Sábado, 1: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo, 2: convivência entre os peões.

Quem quiser acompanhar A Fazend 14 durante 24 horas, precisa ser assinante do plano pago do Playplus, plataforma de streaming. O pay-per-view dá acesso à nove câmeras, espalhadas por diferentes cômodos do reality show.

Depois de feita a assinatura, vá na página inicial do Playplus, clique em ‘No ar’ no canto inferior e em ‘A Fazenda’. Todos os sinais aparecerão na tela. Clique em ‘sinal 1’ para assistir a principal câmera do reality ou navegue entre as demais opções para ver o que está acontecendo em outros cômodos da sede.