A Fazenda 2021: fãs mandam carro de som para Gui Araújo

Assim como no ano passado, mais uma vez, os fãs de A Fazenda 2021 tentaram alertar seus peões favoritos no jogo sobre os acontecimentos na casa. Nesta sexta-feira, 22 de outubro, um novo carro de som foi enviado para Itapecerica da Serra (SP) com um recado para Gui Araújo e Marina Ferrari. As informações são da coluna do Léo Dias, do jornal Metrópoles.

Carro de som em A Fazenda 2021

O carro foi enviado enquanto os peões realizavam as atividades matinais. Para que os jogadores não ouvissem o recado que o veículo trazia, a produção do programa colocou uma música altíssima e pediu para que todos retornassem para dentro da sede. Dentro da casa, os participantes aproveitaram o som para se divertir.

Com a situação inesperada, os fãs do programa começaram a especular nas redes sociais o que poderia ter acontecido. De acordo com Léo Dias, o carro de som estava na área próxima da sede de A Fazenda 2021, mas foi interrompido pelos seguranças. A mensagem dizia: “Atenção Gui Araujo e Marina, viva intensamente, se entreguem aos sentimentos, estamos com vocês”.

Fãs já fizeram isso na Fazenda 202

Quem acompanhou A Fazenda no ano passado deve se lembrar do carro de som que os fãs de MC Mirella enviaram para a cantora. Na ocasião, os seguranças não conseguiram impedir que o veículo entrasse na área próxima da sede e os peões acabaram escutando o recado.

“Olha o tomate! Olha o tomate! MC Mirella, se afaste de Biel e Juliano!”, dizia som. A mensagem foi assinada em nome dos fãs de “Sterela”, que representava o “ship” entre Mirella e Stéfani Bays.

Ao saber que se tratava de um recado para sua até então amiga se afastar dele, Biel debochou do ocorrido: “Ninguém chuta cachorro morto”. “Nossa, o povo não gosta mesmo de você”, disse Victória Villarim.