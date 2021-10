A Fazenda 2021: quem ganhou a prova de fogo e quem esta na baia (31)

Tiago foi quem ganhou a Prova de Fogo hoje da Fazenda 2021, em disputa realizada neste domingo, 31 de outubro. Graças ao poder do lampião, agora está nas mãos do peão a chance de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira, dia 2. A disputa contou com Solange e Mileide.

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje da Fazenda 2021

O cantor Tiago foi quem ganhou a prova do fazendeiro em A Fazenda 2021. Apenas alguns trechos foram exibidos pelo PlayPlus, e um deles mostrou os peões se preparando para a escolha dos participantes da prova de fogo.

Qual o Poder da chama vermelha em A Fazenda 2021 – quem ganhou a prova de fogo

Nessa semana, quem ganhou a prova de fogo poderá trocar o Roceiro vetado da Prova do Fazendeiro por outro Roceiro. Mas como parte do jogo, Tiago só poderá informar o poder durante a votação. Já a chama verde só será revelada na hora do programa ao vivo. A nova formação promete fortes emoções em A Fazenda 2021.

O dono deste Poder deve trocar todos os peões da Baia da Sede

O dono deste Poder deve escolher 3 Peões. O terceiro roceiro deverá ser puxado dentre eles e não da Baia, como de costume.

Quem está na baia?

Solange e Mileide perderam a prova e estão na baia. Eles puxaram Dynho e Dayane para o lugar após o quem ganhou a Prova de Fogo hoje

Na Fazenda 2021, os participantes são enviados para a baia quando perdem o direito de permanecer na sede – a casa principal do reality. Por lá, os famosos precisam lidar com diversas limitações que vão desde a alimentação até o uso de banheiros. Por exemplo, um participante na baia está proibido de escovar os dentes nos banheiros principais do programa. Ele precisa usar o banheiro da baia, que fica ao ar livre.

Como assistir A Fazenda 2021 ao vivo

Há duas formas de assistir A Fazenda 2021, ambas pelo PlayPlus, plataforma de streaming da Record. A primeira permite assistir o reality rural gratuitamente, na hora em que o programa estiver no ar. Quem não estiver perto da TV, pode ter acesso ao sinal da Record através da plataforma. Para assistir, é necessário se cadastrar gratuitamente.

Os fãs do programa que quiserem assistir o reality ao vivo 24 horas precisam ter um assinatura paga. O valor é de R$12,90 ao mês, com direito aos 14 primeiros dias grátis. Quem optar pelo plano pago tem acesso a nove sinais exclusivos de A Fazenda, além de todo conteúdo da Record disponível na plataforma.

