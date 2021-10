A Fazenda 2021: Rico detona Tati e Gui detalha caso com famosa

Neste fim de semana aconteceu a sexta festa de A Fazenda 2021, a comemoração foi marcada pela relação conturbada de Rico e Tati Quebra Barraco e revelações de Gui Araújo sobre um romance que viveu aqui fora com uma famosa.

Uma coisa que se tornou recorrente para os peões de A Fazenda 2021 foram as reclamações sobre a quantidade e qualidade das bebidas alcoólicas disponibilizadas na festa. A falta de cerveja acabou até gerando intriga entre os confinados.

Tati Quebra Barraco x Rico em A Fazenda 2021

Com o fim da cerveja comum na comemoração, Tati Quebra Barraco encheu uma latinha com cerveja sem álcool e brincou com Rico, que estava a procura de drinks. O peão entendeu que a cantora havia escondidos bebidas só para ela e ficou furioso.

O ex-De Férias com o Ex resolveu então punir a colega de confinamento de A Fazenda 2021 e disse que esconderia o café da casa, para que ela ficasse sem. Em outro momento, Tati contou para Mileide que a provocação não passou de uma pegadinha e que Rico acabou caindo.

Além deste desentendimento, Rico falou mal de Tati para Gui Araújo. “Essa mulher não faz bicho, essa mulher não vai para a baia, não lava um prato, não faz um café, é a maior preguiçosa daqui”, reclamou. “[Ela] está te provocando?”, perguntou o modelo.

“Muito, a Day viu”, disse o amigo de Carlinhos Maia, que a chamou de soberba e completou: “ela acha que é a favorita, vamos ver quando cair na roça”.

Gui Araújo falou sobre romance

Quando a música “Lancinho” começou a tocar durante a festa de A Fazenda 2021, Gui Araújo comentou com MC Gui que ele costumava cantar a canção com seu “romance proibido”. Assim o assunto acabou ganhando espaço na conversa da dupla.

O modelo não citou o nome completo da famosa, mas comentou que a primeira letra do nome da jovem era “J” e disse “Pi” no ouvido do colega de confinamento. Por conta desta conversa e outra que aconteceu na casa da árvore com Dynho e Sthe, o público do reality show decifrou nas redes sociais que a garota seria a influenciadora Jade Picon.

O ex de Anitta contou que a famosa o procurou para dizer que queria ficar com ele e que ela estava em outro relacionamento na época: “a gente tava em um restaurante um dia e ela disse: ‘vamos sair daqui, deixa ele em casa’. E assim, o bagulho é irresistível né”. “Depois disso, o bagulho ficou louco. Dia, noite, noite e dia”, detalhou Araújo durante a festa de A Fazenda 2021. “Quando anos ela está? 20?”, perguntou o MC. Gui Araújo fez uma afirmação com a cabeça e o funkeiro completou: “novinha”. “Mas eu nem imaginava, fui pego de surpresa”, disse o ex-De Férias com o Ex.

Gui Araújo não tem um pingo de constrangimento em expor que a Jade Picon traía o João Guilherme com ele e que adorava sexo toda hora. Ele esbanja caráter. #Afazenda pic.twitter.com/maCPdNLHW8 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 23, 2021

O gui araujo falando explicitamente do caso dele c/ a jade picon antes do término dela com o João Guilherme e q eles transavam dia e noite, além d precisar disfarçar qnd o João chegava nos lugares ond eles estavam! Q ESCROTO🤢#FestaAFazenda #AFazenda

pic.twitter.com/wRLDTXBEXo — Will Lins (@will_lins) October 23, 2021

Relacionado – Porcentagens: veja a rejeição de cada eliminado da temporada