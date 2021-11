A Fazenda 2021 tem Prova de Fogo e divisão da baia hoje – 07/11

Os programas das noites de domingo de A Fazenda 2021 costumam ser curtos, no entanto, em compensação muita coisa rola no confinamento para quem acompanha o Playplus. Veja tudo o que vai acontecer no reality show hoje, 7 de novembro de 2021.

Que horas começa a Prova de Fogo de A Fazenda 2021?

Nesta edição, a produção do programa tem realizado a disputa no final da manhã ou começo da tarde de domingo, entre 12h00 e 13h30. Na semana passada a competição dos peões pelo lampião do poder teve início ainda mais cedo, antes do meio dia, por isso é bom ficar de olho no Playplus a partir desde horário para saber quem está participando e ouvir da apresentadora Adriane Galisteu qual chama foi escolhida pelo público.

Não é possível assistir a prova completa ao vivo, o Playplus exibe trechos da disputa, quem foi selecionado para participar e os vencedores, mas a briga só é exibida mesmo durante o programa de segunda-feira.

O momento em que Galisteu revela o poder da chama vermelha que venceu a votação no TikTok de A Fazenda 2021 não é aberta para os confinados, apenas quem acompanha o Playplus consegue assistir. Os poderes que estão em votação essa semana são:

O dono deste poder é o quarto roceiro. Se ele já estiver na roça, ele deve indicar outro peão para ser o quarto roceiro.

O dono deste poder tem duas opções, ganhar cinco mil reais e manter o Resta Um ou ganhar dez mil reais e indicar o quarto roceiro.

A votação para definir a chama vermelha desta semana em A Fazenda 2021 será encerrada às 12h de hoje, domingo.

Baia de A Fazenda 2021

Depois que alguém vence a Prova de Fogo de A Fazenda 2021, os participantes que competiram pelo lampião, mas perderam a disputa, vão direto para a baia. Além disso, eles são obrigados a levar alguém junto, geralmente são levados um ou dos peões, tudo depende das regras da produção.

Na baia, os participantes perdem algumas regalias, como tomar banho na sede, em que a água do chuveiro é quente, usar o banheiro da sede, dormir nas camas do quarto, entre outros. Os moradores da baia também trabalham mais, pois são os únicos que podem ajudar nas tarefas com os animais, além do fazendeiro. E o mais temido de todos: o terceiro roceiro é sempre alguém puxado da baia, como há menos moradores na baia do que na sede, o perigo de cair na berlinda é maior para alguns.

Dinâmicas

Outra coisa que costuma acontecer aos domingos é alguma dinâmica de discórdia ou valendo prêmios. Estas “brincadeiras” que são cheias de barracos são gravados no final da tarde ou começo da noite dos confinados. É possível assistir de forma completa no Playplus ou esperar pela versão reduzida e editada da dinâmica no programa de segunda-feira de A Fazenda 2021.

Programa de hoje

A edição do programa domingo de A Fazenda 2021 tem pouco espaço no cronograma da Record TV. Diferente dos outros dias de exibição, aos domingos o reality show tem apenas poucos minutos no ar, cerca de 15 minutos. Por isso, pouca coisa é exibida sobre a convivência dos confinados e não é mostrado a Prova de Fogo ou dinâmica de discórdia.

Hoje, 7 de novembro de 2021, o programa comandado por Adriane Galisteu terá início às 23h15, depois Domingo Espetacular, e ficará no até às 23h30, horário em que começa Câmera Record.

