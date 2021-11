A Fazenda 2021: veto, votação e chamas do poder, o que acontece hoje

A nona roça está prestes a ser formada no confinamento! Depois da eliminação de Tiago Piquilo na semana passada, chegou a hora de colocar quatro participantes de A Fazenda 2021 em perigo. Veja o que esperar da noite de hoje, 16/11, no programa!

Como vai ser a votação de A Fazenda 2021?

A primeira pessoa a votar na noite desta terça-feira será Gui Araújo, o peão venceu a prova do fazendeiro pela terceira vez nesta edição e terá o poder de mandar alguém direto para a berlinda.

Depois que o primeiro banquinho de roceiro for ocupado, será liberado a votação geral entre os confinados de A Fazenda 2021. Apenas os moradores da sede podem ser opção de voto neste momento, sendo assim, Solange, Marina, MC Gui e Dayane não podem ser votados pois estão na baia esta semana.

Quem é opção de voto em A Fazenda 2021 essa semana:

Rico

Valentina

Aline

Mileide

Arcrebiano

Dynho

Sthe

Uma vantagem do fazendeiro é que ele pode indicar qualquer um, seja morador da sede ou baia, não há restrições para ele. Depois que o segundo roceiro é definido, é hora de puxar alguém da baia. Este participante que foi parar no terceiro banquinho então dá início na dinâmica do Resta Um, quem sobra no jogo se torna o quarto e último roceiro da semana de A Fazenda 2021.

Veto

Depois que o quarto roceiro é definido, este peão, ou peoa, tem direito de tirar alguém da Prova do Fazendeiro, que habitualmente é disputada nas quartas-feiras. O veto faz com que o participante fique de fora da prova e assim vá direto para a berlinda do programa, pois não há outra forma de escapar de uma roça no reality show rural.

Poder da chama vermelha e lampião

Dynho foi campeão da Prova de Fogo desta semana e o marido de MC Mirella poderá afetar diretamente o veto. A chama vermelha desta semana, escolhida pelo público, define que a pessoa com o poder em mãos escolherá um roceiro que não vai poder ser vetado, ou seja, assim a pessoa estará garantida na Prova do Fazendeiro desta semana.

A chama verde é definida pela produção e só revelada durante a votação de A Fazenda 2021. Dynho poderá escolher com qual das chamas ficará e a outra ele dará para algum colega de confinamento.

Que horas começa a Fazenda 2021?

De acordo com a programação oficial da TV Record, a noite de votação de hoje (16) irá começar às 22h45, depois de Quando Chama o Coração, e ficará no ar até às 00h15. Para assistir você pode optar pela Record na televisão ou a aba ‘no ar’ do Playplus, opção totalmente gratuita da plataforma streaming para que o público acompanhe a programação em tempo real do canal pelo celular, computador, tablet ou Smart TV.

