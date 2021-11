A Fazenda 2021: veto, votação e lampião, o que tem hoje no programa

Chegou o dia de mais uma formação de roça! Nesta terça-feira (2), a primeira do mês de novembro, os confinados vão participar da votação que vai definir os novos roceiros de A Fazenda 2021. Quem você quer ver na sétima berlinda da temporada? Quatro participantes vão correr o risco da eliminação! Confira como será a noite de hoje:

Como vai ser a votação da roça de A Fazenda 2021 hoje?

A primeira pessoa a votar nesta noite de formação de berlinda será Sthe Matos, na semana passada a peoa caiu na berlinda por sobrar no ‘Resta Um’, mas teve sorte e escapou da roça. Depois que ela fizer sua indicação de fazendeira, será a hora dos demais participantes votarem.

Apenas os moradores da sede são opções neste momento, depois que alguém receber mais voto, ele ou ela sentará no segundo banquinho de roceiro e deverá puxar alguém da baia. O peão de A Fazenda 2021 que for puxado da baia então dará início na dinâmica do ‘Resta Um’ desta semana e quem sobrar será o quarto roceiro.

Solange, Mileide, Dynho e Dayane estão na baia de A Fazenda 2021, sendo assim quem pode ser votado hoje:

Tiago

Valentina

Aline

Bil

Erasmo

Gui Araújo

MC Gui

Marina

Rico

Quem a fazendeira vai indicar?

A peoa revelou para Arcrebiano que suas opções de indicação para a sétima formação de roça de A Fazenda 2021 são Rico e Dayane, a peoa contou estar com ranço dos colegas. Além disso, a influenciadora digital se desentendeu feio com o ex-De Férias com o ex na dinâmica realizada no fim de semana, o que colocou o cearense com um alvo nas costas.

Veto

Depois que estiverem definidos os quatros roceiros da semana, alguém será vetado da Prova do Fazendeiro. A não ser que algo mude com a abertura da chama amarela, o veto é sempre direito do quarto peão a ir para a roça, o que sobrou no jogo do Resta Um. Assim, alguém irá direto para a berlinda da semana de A Fazenda 2021, enquanto os demais terão a chance de escapar.

Poder da chama vermelha e quem venceu o lampião

A disputa pelo lampião foi vencida por Tiago Piquilo, o peão terá o direito de optar com qual das duas chamas ficará e a que sobrar dará nas mãos de outro participante de A Fazenda 2021. A chama vermelha desta semana vai determinar que os peões da baia sejam trocados por peões da sede.

A chama amarela é escolhida pela produção e só tem seu poder revelado durante a noite de formação de roça.

Que horas começa a roça de A Fazenda 2021 hoje?

A programação oficial da Record TV diz que A Fazenda 2021 está marcada para começar às 22h45 hoje, depois da exibição de Quando Chama o Coração. O episódio está previsto para ter 1 hora e meia no ar e depois dará espaço para o Jornal da Record – 24h no cronograma da emissora.

