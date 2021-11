A Fazenda: após polêmica de Dynho e Sthe, Mirella pede divórcio

Chega ao fim o casamento de MC Mirella e Dynho Alves. De acordo com informações da coluna Léo Dias, do jornal Metrópoles, a funkeira entrou com o pedido de divórcio para o atual marido. Dynho, que está confinado em A Fazenda 2021, tem repercutido negativamente nas redes sociais por manter uma relação muito próxima a Sthe Matos.

Mirella confirmou a separação ao jornalista Léo Dias. Antes mesmo de Dynho entrar em A Fazenda 2021, os dois já estavam vivendo uma crise no relacionamento. O marido já até havia deixado uma procuração assinada caso Mirella resolvesse dar andamento ao divórcio.

Os dois estavam juntos desde 2016, entre idas e vindas. O namoro do casal sempre foi envolto de polêmicas envolvendo traições. No ano passado, Mirella e Dynho viraram assunto na mídia quando a MC acusou Raissa Barbosa, também ex-Fazenda, de ser amante do seu então namorado. A ex-peoa e o cantor afirmaram que tiveram um breve affair quando ambos estavam solteiros.

Nas últimas semanas, os espectadores do programa começaram a estranhar o comportamento de Dynho no reality show. Isso porque o cantor e Sthe Matos trocam constantes carinhos e toques físicos, o que tem incomodado os espectadores e o noivo da influenciadora digital, Victor Igoh, que se pronunciou nas redes sociais. “Sthe teve comportamentos que me desagradaram, teve condutas que eu não concordo como companheiro, mas as atitudes dela no jogo não descaracterizam o ser humano do bem e a grande mãe que ela é”, disse.

MC Mirella também desabafou sobre as carícias trocadas entre os peões. “Sério, tem que ter cabeça, viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa. Não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo. Da vontade de continuar dormindo e só. Eu preciso trabalhar, sabe? É foda! Acho que ontem fiz os dois shows mais tristes. É sobre ter forças para isso”, escreveu a funkeira.

Dynho Alves e Sthe Matos têm causado polêmica nas redes sociais. Ambos até então são comprometidos, mas isso não os tem impedido de trocar carícias durante a convivência na sede.

Recentemente, ambos chamaram atenção novamente após Sthe acariciar o queixo de Dynho. Em seguida, eles entrelaçaram aos mãos.

Os peões também foram criticados após Sthe passar a mão no peito de Dynho e por dividirem a mesma cama. Eles também já foram vistos abraçados na piscina.

