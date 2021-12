Aline Mineiro fez novela? Veja de onde você conhece a peoa

Quem entra no perfil da peoa de A Fazenda 2021 e vê “atriz” na descrição da famosa pode se perguntar quais filmes, séries ou novelas pode assistir com a namorada de Léo Lins. Atriz de formação, a ex-Panicat tem alguns projetos recentes no currículo. Aline Mineiro fez novela? Saiba quais foram os trabalhos da paulista.

Aline Mineiro já fez novela?

Natural de Guarulhos, a atriz de 30 anos nunca esteve em uma novela, mas já trabalhou na televisão. Em agosto de 2021, pouco antes de aparecer em A Fazenda, Aline interpretou Amanda na série Exterminadores do Além, exibida no SBT.

A produção de comédia estrelada por Murilo Couto, Danilo Gentili, Leo Lins, e outros nomes famosos do SBT, é derivada do filme Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro, de 2018, em que mostra especialistas em eventos sobrenaturais. Aline Mineiro trabalhou no episódio ‘Contra O Espírito Marombeiro’ da produção.

Antes disso, em 2020, Aline Mineiro trabalhou no filme Atração de Risco e interpretou Raquel. Formada em Artes Cênicas, a peoa da Record TV também estrelou alguns projetos da Pkllipe Productions, como Pugb vs Zombies e Policiais Feiticeiros.

Assista Pugb vs Zombies com Aline Mineiro de graça no Youtube:

Ex-panicat

Aline Mineiro nunca foi do elenco de uma novela e ficou conhecida na televisão principalmente por causa do finado programa Pânico na TV. Ela foi selecionado para o programa em 2015, para substituir Renata Molinaro, e permaneceu na atração de humor por cerca de 2 anos.

Apesar de ficar mais conhecida pelo trabalho no Pânico, Aline já havia dados as caras no Programa do Gugu, como dançarina, em 2013, e participou das atrações Passa ou Repassa e Programa Raul Gil na mesma época.

Aline na Fazenda 2021

Aline continua batalhando para levar o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. A influenciadora digital está no Top 10 do programa e já voltou de duas roças: a quarta berlinda, em que competiu contra Gui Araújo e Victor Pecoraro, que foi o eliminado, e na nona disputa, em que esteve ao lado de Solange e Valentina, que acabou eliminada.

Ela já venceu Prova de Fogo, mas não conquistou o chapéu de fazendeira até agora. Na quarta roça, ela perdeu a briga pelo cargo de chefona da casa e na nona berlinda ela foi vetada por Solange e não pôde participar da disputa.

