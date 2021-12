Dynho e Sthe culpam edição da Record por formar casal na Fazenda

Dynho e Sthe participaram nesta quarta-feira (15) da Live do Eliminado A Fazenda 2021 no Tik Tol, que comentaram as separações e as polêmicas sobre formarem um suposto casal no reality.

Dynho e Sthe na Live do Eliminado A Fazenda 2021

Os ex-peões Dynho e Sthe participaram nesta quarta da Live do Eliminado A Fazenda 2021, apresentada por Lucas Selfie e Lidi Lisboa, e recusaram o status de romance dentro do reality. Para a dupla, o problema foi interpretação do público. “Demostrava carinho e só. As coisas lá dentro é muito diferente do que é editado aqui fora”, disse a influenciadora.

Já Dynho disse que um dos problemas foi a interpretação de Mirella, motivada pelos comentários da web. “Ficou cheia de coisa na cabeça dela”, comentou. O músico ficou sabendo durante a live que Mirella pediu o divórcio e saiu de casa, mas amenizou dizendo que vai para casa e seguir a vida.

Veja o trecho da participação da Live do eliminado A Fazenda 2021:

Dynho descobrindo que já tem o papel do divórcio e que Mirella já saiu de casa e está morando em outro apartamento. #LiveDoEliminado pic.twitter.com/cOiCP0z8rk — DANTAS (@Dantinhas) December 15, 2021

Constrangedor. Sthe se enrolou toda pra explicar a conversa dela com a Aline sobre passar a mão nas ovelhas. Ela disse que ovelha é a bunda do Dynho… Tendi… kkk #LiveDoEliminado pic.twitter.com/cyuqtDZ7SG — DANTAS (@Dantinhas) December 15, 2021

Mirella e Victor terminaram relação

A decisão de Mirella terminar o casamento com Dynho aconteceu depois de carícias entreo cantor e a influencer Sthefane viralizar. Então, no dia 17 deste novembro, a funkeira publicou um comunicado pelo Twitter dizendo que “partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’, como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella. Desta forma, informo que de minha parte, não cabe mais nenhum posicionamento a respeito deste assunto daqui em diante e, desde já, conto com a compreensão de todos”, disse.

O ex-noivo de Sthe, Victor Igoh, fez o anúncio do fim do romance também pelas redes sociais. Segundo ele, a decisão é em prol de sua saúde emocional e valores.

