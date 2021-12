Enquete A Fazenda UOL: parcial atualizada indica quem fica

Rico ganhou a Prova do Fazendeiro desta semana e se livrou da berlinda, agora restou para Dayana Mello, Solange Gomes e Marina Ferrari a briga para ver quem permanece no jogo. Para ter uma noção de como anda a votação, consultamos no final da manhã desta quinta-feira (2) de eliminação a parcial da enquete A Fazenda UOL e do DCI.

Votação A Fazenda: quem deve ficar?

Parcial da enquete A Fazenda UOL atualizada

De acordo com a parcial da enquete A Fazenda UOL, consultada na manhã de quinta-feira (2), Dayane não tem muitas chances de continuar no reality. A modelo havia recebido apenas 18,89% dos votos na enquete A Fazenda do UOL sobre quem deve permanecer.

Já Marina e Solange brigavam pelo primeiro lugar. A influenciadora soma 40,82% dos votos, a ex-Banheira do Gugu vem logo atrás com 40,32%, uma diferença de apenas 0,5%. Por enquanto, a enquete A Fazenda do UOL soma pouco mais de 20 mil votos.

Quem fica em A Fazenda hoje (02)?

Na parcial do DCI, o favoritismo de Solange e Marina se repete. Assim como na enquete de A Fazenda do UOL, a dupla aparece nas primeiras posições, com pouca diferença entre os percentuais. Nesta votação, Solange está na liderança com 41,47%. Marina soma por enquanto 39,91%, uma diferença de 1,56%.

Nesta enquete, Dayane também está em último. A sulista soma 18,58% dos votos até agora. A consulta na parcial do DCI também foi realizada no final da manhã desta quinta-feira.

Até o momento, a enquete do DCI tem mais de 52 mil votos computados.

Como votar?

Assim como a enquete A Fazenda do UOL, a votação oficial do programa pede que você selecione o participante que deseja que fique no programa. Por isso, você estará salvando alguém e não eliminando.

Acesse o site https://www.r7.com/, clique na aba do reality show rural e em seguida na enquete da roça. Escolha entre Dayane, Solange e Marina, clique em uma delas e depois selecione ‘sou humano’. Para finalizar, confirme com no botão ‘votar’. Pronto! Repita o processo quantas vezes quiser.

Enquete UOL – Que horas começa A Fazenda 2021?

De acordo com o cronograma oficial da Record, o programa irá começar nesta quinta-feira (2) às 22h45, depois da exibição de Quando Chama o Coração. A eliminação é ao vivo e anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu. Depois do anúncio, o eliminado é entrevistado por Lidi Lisboa e Lucas Selfie no Cabine de Descompressão.

Leia também – Parcial do UOL aponta favorito para ganhar