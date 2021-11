Enquete A Fazenda UOL: parcial de votação aponta quem fica

Gui Araújo escapou da berlinda ao vencer a prova do fazendeiro e o público ficou com a missão de decidir quem fica no reality entre Tiago Piquilo, Sthe Matos e Dayane Mello. Consultamos a enquete A Fazenda UOL e também a parcial do DCI para ter uma ideia de como anda a votação.

Parcial da enquete A Fazenda UOL

Dos mais de 16 mil votos computados até agora, Tiago aparece em primeiro lugar como o favorito do público nesta nova berlinda. O cantor tem 42,57% dos votos até o momento.

Sthe Matos está na segunda posição, com 33,28% dos votos na enquete A Fazenda do UOL, mas a diferença de sua colocação para o primeiro lugar não é impossível de alcançar, Tiago e Sthe estão com uma diferença de 9,29%.

Quem vem na lanterna é Dayane, a modelo aparentemente não está entre os favoritos do público e ocupa a última posição da parcial da enquete A Fazenda do UOL com 24,16% dos votos.

Quem fica em A Fazenda 2021?

Na enquete do DCI sobre quem fica em A Fazenda 2021, as posições são as mesmas da parcial do UOL, no entanto, as porcentagens estão um pouco diferentes, pois Tiago assume a dianteira da votação com maior folga das adversárias Dayane e Sthe.

O cantor sertanejo soma 46,84% dos mais de 24 mil votos computados até agora, enquanto Sthe vem em segundo com 28,01%, uma diferença de 18,83%.

O favoritismo não está do lado de Dayane, ela está na lanterna na enquete do UOL e também do DCI, em que tem 25,07% dos votos para permanecer em A Fazenda 2021.

Como assistir a eliminação?

Para conferir quem vai ficar no programa e se a parcial da enquete A Fazenda 13 do UOL acertou o resultado desta semana, ligue a televisão na Record ou acesse a aba ‘no ar’ do Playplus a partir das 22h45. Quem se despedir do programa entre Tiago, Dayane ou Sthe, vai deixar o confinamento do reality show ainda hoje, quinta-feira (11).

Após o programa encerrar a votação oficial e divulgar o nome do eliminado da semana, o ex-participante estará em uma entrevista com Lucas Selfie e Lidi Lisboa no Cabine de Descompressão.

Cronograma do programa:

Segunda-feira: exibição da prova de fogo (gravada) e dinâmicas gravada no fim de semana

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: início da festa da semana e convivência da casa

Sábado: exibição da convivência e melhores momentos da festa

Domingo: convivência, gravação da prova de fogo e nova divisão de moradores da baia

