Enquete A Fazenda UOL: público quer Victor como novo fazendeiro

Victor Pecoraro, Dayane Mello e Aline Mineiro vão competir nesta quarta-feira (13) pelo chapéu de fazendeiro do reality show rural. Quem merece vencer? O público tem dado sua opinião sobre o assunto e conferimos as parciais da enquete A Fazenda do UOL e DCI, o favoritismo está apontado para o ator.

Parcial da enquete A Fazenda do UOL

A votação sobre quem deve se tornar fazendeiro e assim escapar da roça desta semana no UOL está com pouco mais de 7 mil votos até o momento e conta com Victor no primeiro lugar.

O ator tem 43,48% dos votos e um percentual 2,07% acima do de Dayane Mello, a segunda colocada. Na parcial da enquete A Fazenda UOL a modelo tem 41,41% da preferência do público para escapar da berlinda desta semana.

Já Aline não tem o favoritismo dos adversários e está na lanterna, com apenas 15,11% da preferência.

Quem deve ser o fazendeiro?

O resultado da enquete sobre A Fazenda do DCI está parecido com a do UOL. Victor também está em primeiro lugar, com 51,29% dos votos.

Dayane também está na segunda posição nesta parcial, porém a diferença entre o primeiro e segundo lugar do ranking está maior. A modelo soma até agora 32,63%, um percentual 18,67% abaixo do de Victor. A lanterna na parcial do DCI também é de Aline, a peoa tem apenas 15,97% dos votos do público.

Como assistir a Prova do Fazendeiro ao vivo e grátis

A disputa pelo chapéu de chefão do confinamento é realizada ao vivo – diferente da prova do lampião que é gravada – e por isso você consegue assistir grátis em tempo real mesmo se não tiver uma televisão em casa. Para quem não acompanha o reality show pela TV, mas também não é assinante do Playplus, é possível assistir a Prova do Fazendeiro na plataforma streaming porque é permitido acompanhar a programação ao vivo da Record de graça.

No entanto, é necessário fazer uma conta com login e senha no site, mas fique tranquilo porque não é necessário pagar nada para isso. Hoje, quarta-feira, 13 de outubro, às 22h45, acesse o Playplus e clique em ‘No ar’ para assistir a disputa entre Dayane, Aline e Victor, que até o momento é apontado pela enquete A Fazenda UOL como o favorito do público para levar o chapéu nesta disputa.

