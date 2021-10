Enquete UOL A Fazenda 2021: parcial indica resultado de quem fica

Arcrebiano venceu a Prova do Fazendeiro na noite de quarta (20) e fugiu da berlinda, agora cabe ao público decidir quem fica e quem sai entre Gui Araújo, Lary Bottino e Valentina Francavilla. Quem vai se despedir do confinamento hoje, quinta-feira (21)? Consultamos as parciais da enquete UOL A Fazenda 2021 e também do DCI para saber como anda a votação.

Enquete UOL A Fazenda 2021 aponta quem fica

Com pouco mais de 9 mil votos somados até agora, a parcial tem apontado o nome de Valentina como a vencedora da disputa por enquanto. A apresentadora está com folga na frente dos colegas e tem 50,73% dos votos do público.

No segundo lugar da enquete do UOL quem deve ficar em A Fazenda 2021 está Gui Araújo. O peão soma 31,87%, uma diferença de 18,86% para o percentual de Valentina, mas uma posição bem melhor em relação a Lary Bottino, que está bem distante na lanterna.

A ex-De Férias com ex está em último com apenas 17,89% dos votos para ficar na enquete UOL A Fazenda 2021. A diferença entre ela e o amigo Gui Araújo é de 13,98%, por isso ela precisa batalhar se quiser vencer esta berlinda e continuar mais uma semana no confinamento.

Parcial da votação de A Fazenda

Na parcial do DCI, a situação está parecida com o cenário encontrado na enquete A Fazenda 2021 do UOL. Valentina está em primeiro, Gui em segundo e Lary em último.

As porcentagens dos competidores também não está muito diferente. A ex-ajudante de palco de Ratinho soma 44,21% até agora, o modelo tem 36,81% e Lary conquistou 18,96% dos votos por enquanto – No total foram contabilizados mais de 5 mil votos até o momento.

Como assistir a eliminação ao vivo e de graça

Para acompanhar o programa ao vivo desta quinta-feira (21), em que será anunciado quem entre Lary, Valentina e Gui sairá do reality show, é possível acompanhar em tempo real de graça pela televisão, ou pela plataforma streaming da Record, o Playplus.

Para ver o momento pelo streaming, faça uma conta gratuita no site e depois acesse a aba “No Ar” quando o programa já estiver em exibição. Será que Lary será mesmo a menos votada e assim a eliminada da semana como aponta a enquete UOL A Fazenda 2021?

Cronograma do programa:

Segunda-feira: exibição da prova de fogo (gravada) e eventuais dinâmicas do programa

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: início da festa da semana

Sábado: exibição da convivência da casa e melhores momentos da festa e do pós

Domingo: convivência, realização da prova de fogo e divisão de moradores da sede e baia

