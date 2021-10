Enquete UOL A Fazenda 2021: público quer Arcrebiano como fazendeiro

No programa ao vivo de hoje, quarta-feira, 20 de outubro, Gui Araújo, Arcrebiano e Lary Bottino vão competir para ver quem leva o chapéu de fazendeiro desta semana. Quem merece vencer? Consultamos a parcial da enquete UOL A Fazenda 2021 para descobrir de qual lado o público está.

Parcial da enquete A Fazenda 2021 do UOL

O ex-BBB21 está disparado na frente dos demais colegas, ele soma 60,41% dos votos até agora e é o favorito do público a vencer a disputa de fazendeiro desta noite. Por enquanto, a enquete UOL A Fazenda 2021 soma quase 2 mil votos.

O segundo lugar da votação no UOL sobre A Fazenda 2021 é de Lary Bottino, que soma 24,83% dos votos. A diferença entre a primeira e segunda posição está grande, 35,58%.

Na lanterna da parcial da enquete do UOL sobre A Fazenda 2021 está Gui Araújo, o que significa que boa parte do público não estará torcendo por ele na prova de hoje. O ex de Anitta tem apenas 14,77% dos votos.

Quem foi vetado?

Valentina foi vetada por Lary Bottino, que sobrou no Resta Um e se tornou a quarta roceira da semana. Sendo assim, a ex apresentadora do SBT não aparece na enquete A Fazenda 2021 do UOL, pois não terá a chance de escapar da berlinda e está direto na nova roça do reality show. Valentina foi parar no banquinho de roceira por causa de Gui Araújo, que puxou a italiana da baia.

Até agora a casa teve duas fazendeiras, Dayane e Erika, e dois fazendeiros homens, Rico e Gui, porém o ex de Anitta já usou o chapéu duas vezes.

Que horas começa a Prova do Fazendeiro hoje – 20/10?

De acordo com o cronograma oficial da TV Record, o programa desta quarta-feira irá começar às 22h45, depois da exibição de Quando Chama o Coração. A disputa pelo chapéu acontece ao vivo, na área de provas de A Fazenda 2021, sob o comando de Adriane Galisteu.

Para assistir ao vivo é necessário ter uma televisão com acesso a TV Record, ou uma conta gratuita no Playplus, para assistir em tempo real pela aba “No Ar”. Depois da transmissão na TV, é comum que o programa publique vídeos da prova na conta oficial do reality show no Youtube.

