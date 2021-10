Enquete UOL A Fazenda indica favorito para virar fazendeiro

Um novo peão será eleito na noite desta quarta-feira (27). MC Gui, Tati Quebra Barraco e Ste Matos vão disputar o chapéu e apenas um deles vai se livrar da roça. Enquanto o público aguarda o início do programa ao vivo, a enquete UOL A Fazenda aponta quem é o favorito da audiência para ser o novo líder da semana.

Enquete UOL A Fazenda

Até a tarde desta quinta-feira, o favorito para vencer a Prova do Fazendeiro é Sthe Matos, com 45,28% dos votos. MC Gui está em segundo lugar, com 31,28% da preferência do público, enquanto Tati Quebra Barraco, que também está na roça, aparece com 23,44%. Rico Melquiades completa a berlinda, mas foi vetado da prova. Vale lembrar que a enquete UOL A Fazenda não tem influência sobre o resultado da dinâmica que será realizada durante o programa ao vivo de hoje.

Como foi formada a roça?

O fazendeiro da semana Bil Araújo indicou Rico Melquiades para a berlinda. O mais votado da casa foi Rico Melquiades, com quatro votos – dessa vez, os votos foram bem distribuídos entre os peões.

Dynho Alves recebeu o poder da chama vermelha de Gui Araújo e ganhou o poder de vetar um peão da prova do fazendeiro. Ele escolheu Rico, que está de fora da disputa desta quarta.

Rico ocupou o segundo banquinho da roça e puxou Tati Quebra Barraco da baia para ir para a berlinda. No resta um, ninguém salvou Sthe Matos, que ficou com a quarta vaga da roça.