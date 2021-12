Enquete UOL A Fazenda: parcial aponta quem vai ganhar amanhã – 16/12

A última roça da temporada foi realizada e as duas vagas restantes na grande final foram preenchidas. Agora que já sabemos os nomes dos quatro finalistas, Arcrebiano, Solange, Rico e Marina, chegou a hora de descobrir quem vai levar o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa! Quem vai ganhar a temporada amanhã, quinta-feira (16)? Consultamos na manhã desta quarta-feira (15) a enquete UOL A Fazenda para saber como está a votação parcial.

Parcial da enquete UOL A Fazenda atualizada

A consulta realizada nesta manhã de quarta (15) na parcial da enquete UOL A Fazenda apontou que a briga pelo prêmio está principalmente entre Rico e Arcrebiano, no entanto, o ex-De Férias com o Ex está na frente com um favoritismo um pouco maior.

Rico soma 49,94% dos mais de 10 mil votos computados até agora, Arcrebiano vem em segundo lugar com 36,13% dos votos. A diferença entre a dupla na parcial da enquete UOL A Fazenda está de 13,81%.

Em terceiro vem Solange, a ex-Banheira do Gugu soma 6,99% dos votos até o momento. Na lanterna está Marina Ferrari, que é indicada como a finalista da temporada com a menor chance de colocar as mãos no prêmio, o percentual da influenciadora digital é de 6,94%.

Votação no R7

A enquete oficial de A Fazenda para definir o vencedor já está liberada! A votação é a favor, ou seja, você ajudará o seu favorito, vote nele quantas vezes achar necessário, não é preciso ter nenhum tipo de login e senha no site do programa para ter direito ao voto, mas é obrigatório que a pessoa interessada em votar esteja em território nacional.

O primeiro passo para quem ainda não votou no programa é acessar a página oficial do reality show rural no R7 (https://www.r7.com/). Em seguida, clique na enquete “Quem você quer que vença A Fazenda 13?” e confira os nomes dos finalistas.

Já sabe se vai votar em Solange, Rico, Arcrebiano ou Marina? Então agora é só clicar na foto de um deles. O próximo passo é selecionar a caixinha ‘sou humano’ para confirmar ao sistema que você não é um robô. Por último, é necessário apertar o botão ‘votar’.

Você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado pelo sistema e em seguida poderá repetir o processo para votar mais vezes, se quiser. Diferente das enquetes de A Fazenda em sites como o UOL, DCI e outros sites, o R7 – que é a votação oficial do programa – não libera parciais, assim o público só sabe de fato quais foram as porcentagens durante os discursos de Adriane Galisteu no programa.

Como assistir a final da Fazenda

Para acompanhar a final ao vivo e de graça é muito simples: sintonize na Record TV a partir das 22h45 nesta quinta-feira (16), ou use a aba “No Ar” do Playplus. A plataforma streaming permite que a programação em tempo real da emissora seja acompanhada de graça, no entanto, é necessário ter uma conta no site.

Se perder a grande final de A Fazenda, não se preocupe, ainda poderá assistir na íntegra no dia seguinte. Porém, neste caso você terá que abrir a carteira. O episódio final do reality show será adicionado ao catálogo do Playplus, que cobra uma assinatura de R$ 15,90.

