Enquete UOL A Fazenda: parcial de votação indica quem fica (18/11)

Rico é o novo fazendeiro, e assim, sobrou para Valentina, Solange e Aline a disputa para ver quem fica no reality da Record TV após a roça desta quinta (18). Resolvemos consultar duas parciais, a da enquete UOL A Fazenda e do DCI, para saber quem deve vencer essa briga.

Parcial da enquete UOL A Fazenda

Solange aparece como a favorita na parcial consultada nesta manhã de quinta-feira (18), dia de eliminação. A peoa soma 48,43% dos votos. No total, foram contabilizados mais de 11 mil votos até agora.

Em segundo lugar está Aline Mineiro. A ex-Panicat tem por enquanto 37,07%, uma diferença de 11,36% para a primeira posição da enquete ‘quem fica na Fazenda’ do UOL.

A lanterna da parcial da enquete UOL sobre A Fazenda está nas mãos de Valentina, que parece estar em grande perigo de ir embora do programa. A ex-assistente de palco do Ratinha soma apenas 14,50% e está longe da quantidade de votos das adversárias.

VOTE EM QUEM DEVE FICAR: VALENTINA, ALINE, OU SOLANGE

Quem fica?

Para ter uma noção maior de como anda a votação de A Fazenda e podermos comparar com o que diz a parcial do UOL, também fizemos uma consulta na enquete do DCI nesta manhã de quinta de eliminação. Nesta parcial, as posições se repetem e as porcentagens não estão muito diferentes.

Solange está em primeiro com 48,74% e aparenta ser a favorita do público nesta roça. Aline vem em segundo lugar com 35,85% dos votos e em último aparece Valentina com apenas 15,40%.

A quantidade de votos computados até agora ultrapassa os 32 mil.

Que horas começa a eliminação?

De acordo com o cronograma oficial da TV Record, o reality show desta quinta começa às 22h45, depois de Quando Chama o Coração. A exibição do episódio de eliminação é ao vivo e a apresentadora Adriane Galisteu encerra a disputa durante o programa. Após descobrirmos quem entre Solange, Aline e Valentina não continuará no jogo, será feita uma entrevista com a eliminada pelos apresentadores Lidi Lisboa e Lucas Selfie no Cabine de Descompressão.

Para assistir a eliminação ao vivo é só sintonizar na TV Record ou usar a aba ‘no ar’ do Playplus, ambas as opções são gratuitas. Já a Cabine de Descompressão é uma vantagem dos assinantes da plataforma streaming da emissora.

Cronograma do programa:

Segunda-feira: exibição da prova de fogo (gravada) e dinâmicas gravada no fim de semana

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: início da festa da semana e convivência da casa

Sábado: exibição da convivência e melhores momentos da festa

Domingo: convivência, gravação da prova de fogo e nova divisão de moradores da baia

Leia também – Após polêmica de Dynho e Sthe na Fazenda, Mirella pede divórcio