Enquete UOL A Fazenda: parcial diz quem o público quer como fazendeiro

Rico, Marina e Solange vão competir nesta noite de quarta (3) para definir quem será o novo chefão, ou chefona, do confinamento. O trio foi parar na sétima berlinda de A Fazenda 2021 e agora precisa lutar para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Quem merecer ser o fazendeiro? Consultamos a enquete UOL para saber a opinião do público.

Parcial da enquete UOL

Até o momento Rico é o favorito do público! O ex-De Férias com o ex assume a primeira posição da enquete UOL com alta porcentagem e uma distância considerável dos demais, 46,53% dos votos.

O segundo lugar da enquete UOL é de Marina Ferrari, a participante do reality show rural soma 34,84% dos votos na parcial por enquanto.

A lanterna da votação na enquete UOL sobre a disputa do fazendeiro é de Solange, a peoa tem 18,64% dos votos – Até o momento a parcial soma mais de 2500 votos.

Veto

Erasmo Viana ficou de fora da disputa que vai acontecer hoje em A Fazenda 2021 e por isso nem aparece na enquete UOL. O peão foi vetado por Marina Ferrari, a influenciadora se tornou a quarta roceira da semana ao sobrar na dinâmica do ‘Resta Um’ e pôde escolher quem não participaria da nova prova do fazendeiro.

Por isso, o peão já é o primeiro garantido na roça de A Fazenda 2021. A única forma de escapar da votação popular é se tornando fazendeiro, assim ele não tem outra escolha a não ser enfrentar a berlinda.

Como assistir online a Prova do Fazendeiro?

É fácil e prático assistir A Fazenda 2021 pela televisão, na Record, porém, se você não tem uma TV disponível, ainda é possível acompanhar a disputa do fazendeiro ao vivo e de graça: no streaming Playplus.

A plataforma da Record oferece a aba ‘no ar’, que pode ser acessada totalmente de graça e exibe a programação ao vivo do canal. Ou seja, você precisa acessar o site no horário em que o reality é exibido na televisão.

Para ter acesso, vá até o site https://www.playplus.com/, clique em ‘Faça um teste grátis’, em seguida selecione ‘Play Gratuito’, informe um e-mail válido, crie uma senha e complete o cadastro.

