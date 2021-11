Enquete UOL A Fazenda: parcial indica quem o público quer de fazendeiro

Três participantes vão competir pelo cargo mais alto do confinamento e a chance de escapar da votação do público nesta quarta-feira (17). Quem merece vencer? O público tem votado em Rico, Valentina e Solange na enquete UOL A Fazenda e conferimos a parcial para saber de que lado os fãs do reality show rural estão.

Parcial da enquete UOL sobre A Fazenda

Rico tem vencido a parcial da enquete do UOL com folga: o peão tem 67,34% dos votos e aparece como o favorito do público para levar o chapéu de fazendeiro nesta quarta-feira (17).

O segundo lugar da torcida do público na enquete A Fazenda do UOL é de Valentina, a atriz e apresentadora soma até o momento 16,63% dos votos.

Em último, mas não muito longe da porcentagem de Valentina, está Solange. A ex-Banheira do Gugu tem 16,03% até agora. Por enquanto, a enquete A Fazenda do UOL soma mais de 2000 votos.

Se Rico vencer a disputa desta semana, será a segunda vez que o ex-De Férias com o Ex será coroado chefão da casa. Até agora, apenas Gui Araújo conseguiu assumir o cargo mais de uma vez no confinamento.

Quem já foi fazendeiro na temporada:

1º Gui Araújo

2º Erika

3º Gui Araújo

4º Rico

5º Dayane

6º Arcrebiano

7º Sthe

8º Marina

9º Gui Araújo

Quem vai ficar de fora da disputa?

Aline Mineiro também foi parar na nova roça da temporada, mas a peoa não aparece na parcial da enquete UOL A Fazenda, pois foi vetada por Solange durante a formação de berlinda. A peoa foi a quarta roceira da semana por sobrar no ‘Resta Um’ e teve o poder de mandar alguém direto para a roça.

Solange revelou em conversa no confinamento que queria vetar Valentina, mas que Aline se tornou opção quando o poder da chama vermelha foi aberto. Gui Araújo, que estava com o poder em mãos, teve a chance de garantir um participante na Prova do Fazendeiro e salvou Valentina do veto de Solange, assim a ex-Banheira do Gugu só tinha duas opções, vetar Rico ou Aline, ela optou pela ex-Panicat.

Que horas começa a Prova do Fazendeiro

De acordo com a programação oficial da Record TV, o episódio ao vivo de hoje do reality show rural começará às 22h45, depois da exibição de Quando Chama o Coração. É previsto que o programa desta quarta-feira tenha 1 hora e meia de duração.

A Prova do Fazendeiro, diferente da briga pelo lampião, é disputada ao vivo. Para assistir, você pode sintonizar na Record em qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou usar a aba ‘no ar’ do Playplus. A plataforma streaming permite que qualquer usuário do site, seja pagante ou não, assista a programação em tempo real da Record. A única obrigatoriedade para usar a aba é ter um cadastro com login e senha.

