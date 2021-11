Enquete UOL A Fazenda: parcial indica quem fica no reality show hoje

Marina Ferrari ganhou a prova do fazendeiro e conseguiu escapar da nova berlinda do reality show da TV Record, assim sobraram Rico, Erasmo e Solange na briga para ver quem fica. Como um deles deixará o programa ainda hoje (4), consultamos duas parciais, a do DCI e a enquete UOL A Fazenda, para ter uma noção de quem vai vencer essa disputa.

Parcial da enquete UOL de A Fazenda

Rico é o participante com a maior torcida por enquanto, na parcial sobre quem deve permanecer no jogo, com mais 15 mil votos até agora, o peão soma 45%.

Solange está em segundo lugar desta briga, com 28,16% dos votos do público na enquete UOL A Fazenda. Apesar de estar na lanterna, Erasmo não está muito longe da colocação de Solange.

O ex-marido de Gabriela Pugliesi soma até agora 26,84% dos votos. A diferença entre a segunda e terceira posição na enquete A Fazenda do UOL está de apenas 1,32%, o que significa que o influenciador digital fitness ainda está com chances de permanecer.

Na enquete sobre A Fazenda do DCI, o primeiro lugar é igual na parcial do UOL, porém, as posições das demais colocações são diferentes, além das porcentagens.

Rico está em primeiro com um grande favoritismo entre o público, 53,21% dos mais de 9 mil votos computados até agora. Erasmo ocupa a segunda posição, com 30,03% dos votos, e Solange está em último, com apenas 16,72%.

Que horas começa a eliminação?

Rico, Erasmo ou Solange, quem for deixar o programa nesta sétima roça vai se despedir da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa ainda hoje, quinta-feira (4). De acordo com a programação da TV Record, o episódio de eliminação está marcado para começar às 22h45, depois da série canadense Quando Chama o Coração ir ao ar.

Você pode assistir a eliminação pela televisão, sintonizando na Record, ou pode optar pela aba ‘no ar’ do Playplus. Não é necessário ser assinante da plataforma streaming para ver a programação em tempo real do canal, pois a aba é gratuita, no entanto, é necessário ter um cadastro no site.

Cronograma do programa:

Segunda-feira: exibição da prova de fogo (gravada no domingo) e dinâmicas do programa (também gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: início da festa da semana e convivência da casa

Sábado: exibição da convivência e melhores momentos da festa

Domingo: convivência, realização da prova de fogo (não é exibida ao vivo) e nova divisão de moradores da baia

