Enquete UOL A Fazenda aponta quem deve vencer a prova do fazendeiro

Nesta quarta-feira (10), mais um peão vai escapar da roça e se tornar fazendeiro no reality rural da Record. Dayane Mello, Sthe Matos e Gui Araújo vão competir pelo chapéu mais disputado do programa e um deles vai virar o líder da semana. A prova será realizada durante o programa ao vivo de hoje, mas enquanto isso, a enquete UOL A Fazenda aponta quem é o favorito do público para vencer a dinâmica.

Enquete UOL A Fazenda

Até a tarde desta quarta-feira, a favorita para vencer a Prova do Fazendeiro é Dayane Mello, com 39,91% da preferência da audiência. Gui Araújo vem em seguida, com 36,47% dos votos. Em último lugar está Sthe Matos, que soma apenas 23,62% da torcida dos espectadores. Vale lembrar que a enquete UOL A Fazenda não tem influência sobre o resultado da dinâmica que será realizada durante o programa ao vivo de hoje. Tiago Piquilo também está na roça, mas foi vetado e não poderá participar da competição.

Como foi formada a roça?

Rico Melquiades foi o vencedor da Prova de Fogo e ganhou imunidade, além do poder de imunizar um peão da casa. O ex-MTV escolheu Mileide Mihaile.

Marina Ferrari, fazendeira da semana, indicou Dayane Mello para a roça. Sthe Matos foi a mais votada pelos outros jogadores e com 5 votos, ocupou o segundo banquinho ao lado de Day.

A influenciadora digital puxou Tiago Piquilo da baia. Aline Mineiro recebeu o poder da chama vermelha e poderia indicar um dos peões da baia, mas optou por seguir com a dinâmica do resta um.

Gui Araújo não foi salvo por ninguém e ficou com a quarta vaga da roça. Ele vetou Tiago Piquilo de participar da dinâmica que será realizada hoje.