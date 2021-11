Enquete UOL A Fazenda: veja a parcial de quem fica (25/11)

MC Gui escapou da roça e virou fazendeiro, agora resta descobrir quem entre Gui Araújo, Arcrebiano e Dayane irá conseguir os votos do público para permanecer no jogo. Nesta manhã de quinta-feira (25), dia de eliminação, consultamos as parciais da enquete UOL A Fazenda e DCI para descobrir quem o público quer que fique.

QUEM DEVE FICAR? Votação A Fazenda

Parcial da enquete UOL A Fazenda

Arcrebiano aparece como o favorito do público na parcial consultada na manhã desta quinta-feira de eliminação. O ex-No Limite soma 62,92% dos votos e assume a liderança da enquete com folga. Foram contabilizados mais de 15 mil votos até o momento.

A segunda posição na parcial da enquete UOL de A Fazenda 2021 é de Gui Araújo, que soma 19,20% da preferência do público, uma diferença de 43,72% para o primeiro lugar.

A última posição é de Dayane, a modelo está na lanterna do ranking com 17,89%. A porcentagem da peoa na parcial da enquete A Fazenda do UOL sobre quem fica está longe da quantidade de votos de Bil, mas não distancia muito de Gui, a diferença entre eles é de apenas 1,31%.

Quem fica em A Fazenda hoje?

Para termos uma noção maior de como anda a votação, também consultamos a parcial sobre quem fica do DCI nesta manhã de quinta e comparamos com a enquete A Fazenda do UOL. As posições não estão diferentes e nesta análise Arcrebiano também aparece em primeiro, Gui Araújo em segundo e Dayane em último. – Até o momento foi computado mais de 65 mil votos na enquete do DCI.

O ex-BBB assume a liderança da votação de A Fazenda com folga, assim como na enquete do UOL, e soma 72,44% por enquanto. A segunda posição, de Gui Araújo, tem 14,12% dos votos, uma diferença de 58,32% para o percentual de Bil.

O última lugar é da modelo, que tem apenas 13,40% dos votos e está em risco de sair do programa segundo as parciais.

Que horas começa a eliminação e como assistir

De acordo com a programação oficial da Record TV, A Fazenda hoje começa às 22h45, depois de Quando Chama o Coração. A apresentadora Adriane Galisteu encerra a enquete de A Fazenda ao vivo e pouco depois anuncia o nome do eliminado. Após o programa, o participante que deixou a casa é entrevistado por Lucas Selfie e Lidi Lisboa no Cabine de Descompressão.

Para assistir a eliminação, sintonize na Record por meio de qualquer televisão, ou opte por ver online no seu celular, tablet ou computador. Só o que você precisa é ter uma conta gratuita no Playplus, isso te permitirá acessar a aba ‘no ar’ enquanto o programa estiver ao vivo.

Cronograma do programa:

Segunda-feira: exibição da prova de fogo (gravada) e dinâmicas gravada no fim de semana

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: início da festa da semana e convivência da casa

Sábado: exibição da convivência e melhores momentos da festa

Domingo: convivência, gravação da prova de fogo e nova divisão de moradores da baia

Depois de conferir a parcial da enquete UOL A Fazenda, leia também –Rico deve se vingar de Day? Parcial da enquete da Fazenda diz que sim