Erasmo Viana A Fazenda: peão diz que atiraria em gays e causa revolta

Erasmo Viana não tem agradado o público com seus constantes comentários polêmicos em A Fazenda 2021. Após ser acusado de machismo diversas vezes, o peão teve mais uma fala problemática nesta terça-feira (2), ao dizer que usaria uma arma de paintball para atirar em homossexuais que fazem sexo no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O que Erasmo Viana disse em A Fazenda 2021?

Tudo começou quando Gui Araújo falou sobre sua rotina de corrida noturna no parque durante o Natal, que costuma estender o horário de funcionamento nesta época do ano. “Em dezembro ele fica aberto até meia-noite, porque tem a árvore [de Natal], aí direto eu chegava lá 22h30 e fica correndo até meia-noite”, contou o ex-MTV.

Erasmo aproveitou para falar sobre coisas que ele já viu no Ibirapuera, como relações sexuais. “À noite é um motel a céu aberto. Quem treina lá, como eu que corro todo dia de manhã lá, você vê os papéis melados de b*sta no chão, camisinha pra c*ralho, quando você corre dentro do mato, a noite os caras vão transar lá”.

Em seguida, ele sugeriu atirar com armas de paintball nas pessoas que fazem isso: “Aí você encosta, fica transando, no outro dia quem vai correr pega toda a rebarba. Eu falei, velho, um dia vou pegar uma arma de paintball, a noite só dando pau lá”.

Erasmo falando que atiraria em gays no Ibiraquera. 🤮🤮🤮🤮 #AFazenda pic.twitter.com/pZIDUFhygF — Leonan (@CallMeLeonan) November 2, 2021

Comentários machistas

O influenciador digital vem caindo no desgosto do público desde a estreia da 13ª temporada de A Fazenda. Na primeira semana, o ex-marido de Gabriela Pugliesi perguntou para Liziane Gutierrez, na frente de todos os outros peões, se ela se masturbaria pensando em algum outro participante do reality.

Ele também acusou a modelo de estar atuando e a chamou de “cara de satanás”: “Isso que é f*da. Sabe por quê? A causa das mulheres mesmo contra isso [machismo] fica uma coisa banalizada, sabe”.

Em outra situação, agora com Valentina Francavilla, o influenciador voltou a falar sobre a banalização do machismo. “Hoje em dia tem essa causa do feminismo, essa causa tão poderosa e verdadeira. Mas as mulheres, querendo ou não, também estão banalizando isso. No sentido de qualquer coisa você leva para esse lado”.

