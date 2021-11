Nova parcial do UOL indica quem sai de A Fazenda hoje (25/11)

A décima roça de A Fazenda foi formada e Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araújo disputam a preferência do público mais uma vez. Um deles vai deixar a sede e dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão nesta quinta-feira (25). O resultado será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu, mas a nova parcial da enquete UOL já aponta quem sai de A Fazenda.

Nova parcial UOL aponta quem sai de A Fazenda 2021

Até a tarde desta quinta-feira, de acordo com a enquete do UOL, Arcrebiano Araújo, o Bil, é o favorito para continuar na competição, com 62,70% dos votos para ficar. A diferença para o segundo colocado é grande: Gui Araújo está com 20,41% da preferência da audiência. Sendo assim, quem deve sair de A Fazenda 13 hoje é Dayane Mello, que possui apenas 16,90% dos votos.

A enquete do DCI também aponta a eliminação da modelo. Bil Araújo está em primeiro lugar com uma ampla vantagem de votos, com 71,55%. Já o ex-namorado de Anitta aparece com 15,22%. Dayane aparece como a peoa que deve ser eliminada, somando apenas 13,23% dos votos.

PARA PARTICIPAR: Vote na enquete A Fazenda 2021

As enquetes do UOL e do DCI não possuem influência sobre o resultado oficial da votação.

Como foi a formação da roça?

Como de costume, a formação da roça começou com os poderes do lampião. Aline Mineiro escolheu ficar com a chama amarela e entregou o poder vermelho para Marina Ferrari, como já havia prometido.

Rico Melquiades, fazendeiro da semana, indicou MC Gui para a roça. Na votação aberta, Solange Gomes e Gui Araújo empataram, sobrando para Rico escolher quem deveria ocupar o segundo banquinho. O ex-MTV optou por Gui Araújo.

Gui puxou Dayane Mello da baia, que por sua vez deu início ao resta um. Bil não foi salvo por ninguém e ficou com a quarta vaga na disputa pela preferência do público. Ele vetou Gui Araújo de participar da prova do fazendeiro.

Na quarta-feira, MC Gui venceu a disputa pelo chapéu e escapou da berlinda.