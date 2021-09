Paiol A Fazenda: participantes, votação e o que você precisa saber

As quatro celebridades que vão disputar uma vaga na sede do reality show rural já foram divulgadas e agora só se fala em quem deve ocupar um lugar no elenco oficial da temporada. Confira quem está no Paiol A Fazenda, como será a dinâmica inédita nesta 13ª edição e quando acontecerá a votação.

Como funciona o Paiol de A Fazenda?

A novidade desta edição é patrocinada pelo TikTok, plataforma parceira do programa, por isso grande parte do que vai acontecer nesta atração, será por lá. A plataforma informou que os quatro selecionados para o Paiol de A Fazenda 2021 produzirão conteúdo no aplicativo e vão passar por desafios durante o confinamento.

O público vai acompanhar o Paiol de A Fazenda durante 3 dias, de 14 a 16 de setembro, e poderá assistir a uma live diária do confinamento às 21h20 durante este período, no TikTok. Na sexta-feira, dia 17 de setembro, o vencedor da dinâmica será revelado e participará de uma live na conta oficial do reality show na rede social patrocinadora.

Quem entre os quatro famosos conquistar uma vaga no elenco do programa, vai entrar no confinamento de Itapecerica da Serra durante a primeira festa da temporada.

Quem são os participantes?

Os competidores do Paiol foram revelados durante a pré-estreia de A Fazenda 13, um programa especial comandado por Rodrigo Faro, na noite de segunda-feira, 13 de setembro.

Alisson Jordan

O participante é dançarino profissional, cria muito dos famosos ‘challenges’ na plataforma de vídeos e já coreografou para celebridades. No Instagram ele tem 1 milhão de seguidores e no Tik Tok 1,3 milhão.

Sthefane Matos

A famosa fala bastante de beleza e autoestima nas redes sociais e está noiva do também influenciador digital Victor Igoh. No Instagram, Sthe Matos tem 9 milhões de seguidores e no TikTok 4,2 milhões.

Mah Tavares

A influenciadora de 19 anos ganhou os holofotes da mídia quando gravou um vídeo com o humorista Whindersson Nunes, de quem se tornou amiga, mas antes disso a jovem já tinha muito seguidores no TikTok. No Instagram Mah tem 2,1 milhão de seguidores e no TikTok mais de 12 milhões.

Krawk

O famoso é rapper e compositor do cenário do trap brasileiro. O músico de 24 anos tem milhares de ouvintes mensais no Spotify, 2 milhões de seguidores no Instagram e 1 milhão de inscritos no Youtube.

Votação do Paiol de A Fazenda

A votação oficial do programa ainda não foi liberada, para escolher entre Krawk, Sthefane Matos, Alisson Jordan e Mah Tavares, você precisará esperar pela estreia de A Fazenda 2021, que acontecerá nesta noite de terça-feira – 14 de setembro, às 22h45.

Adriane Galisteu falará sobre a dinâmica durante o primeiro episódio da temporada e então o público terá alguns dias para ajudar seu favorito a ganhar uma vaga na sede do programa. A votação ficará no ar até sexta-feira, 17 de setembro, dia do anúncio do vencedor.

