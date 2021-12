Parcial A Fazenda: votação de enquete mostra quem sai hoje – 02/12

Solange Gomes, Dayane Mello e Marina Ferrari estão na berlinda desta semana, o trio compete para ver quem sai do reality show da Record e a eliminação será nesta quinta-feira (2). Para descobrir como está a votação até agora, fizemos uma consulta nesta manhã na parcial A Fazenda da enquete ‘quem deve sair’ do DCI.

Enquete A Fazenda 2021: VOTE EM QUEM DEVE SAIR

Quem sai de acordo com a parcial de A Fazenda?

Dayane aparece por enquanto, manhã de quinta-feira (2), como a participante com a maior antipatia do público nesta décima primeira roça. A peoa soma 76,15% dos mais de 43 mil votos computados até agora e assume a liderança com uma enorme diferença das rivais.

Marina assume a segunda posição da lista, com 12,14% dos votos do público na parcial da enquete A Fazenda do DCI. A distância entre o percentual de Marina e Dayane é de 64,01%.

Na lanterna do ranking, e próximo aos números de Marina, está Solange com 11,59% dos votos na parcial da enquete de A Fazenda do DCI sobre quem deve sair.

Votação de A Fazenda 2021 no R7

O que é importante lembrar? A votação oficial da Record é ‘para ficar’, ou seja, diferente do que abordamos na parcial de A Fazenda sobre quem deve deixar o programa. Então cuidado para não se confundir, na hora que abrir a enquete do R7, você deve salvar alguém.

O primeiro passo é acessar o site do programa, https://www.r7.com/, em seguida clicar na aba do reality show rural e então abrir a enquete que define quem fica, ela estará logo no começo da nova página. Depois, clique na participante que quer ajudar, Dayane, Solange ou Marina.

Você vai precisar selecionar a caixinha ‘sou humano’ para passar pela verificação de robôs. Agora é só confirmar a decisão no botão ‘votar’ e pronto! Não é preciso ter login ou senha e muito menos pagar nada. Também não há limite de votos!

Quem venceu a Prova do Fazendeiro?

Rico Melquiades foi o sortudo que conquistou o chapéu na noite de quarta-feira (1). Esta é a terceira vez que ele é coroado fazendeiro na temporada, além dele, apenas Gui Araújo, eliminado na semana passada, conseguiu ser fazendeiro tantas vezes.

Rico derrotou Solange e Marina em uma prova de habilidade, Dayane não pôde participar da prova, pois foi vetada por Marina durante a formação de roça, na terça (30).

Após ler a parcial de A Fazenda, assista a vitória de Rico no vídeo do reality show:

