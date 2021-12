Parcial A Fazenda: votação em enquete indica quem sai hoje – 09/12

Aline Mineiro, Solange Gomes e Mileide Mihaile competem na décima segunda roça da temporada. Alguém deixará ainda hoje, quinta-feira (9), o confinamento e se despedirá de vez do prêmio de R$ 1,5 milhão. Para saber como anda a votação até o momento, consultamos nesta manhã de dia de eliminação a parcial A Fazenda sobre a enquete do DCI ‘quem deve sair’.

Enquete A Fazenda 2021: VOTE EM QUEM DEVE SAIR

Quem sai segundo a parcial de A Fazenda?

Consultada nesta manhã de quinta (9), a parcial de A Fazenda do DCI aponta Solange como a participante em perigo esta semana até agora. A ex-Banheira do Gugu está com 55,57% dos votos na enquete ‘quem sai’ e assume a liderança da votação com certa folga.

Aline vem em segundo lugar com 29,89% dos votos na parcial de A Fazenda 2021. A famosa está com uma diferença de 25,68% em relação aos números de Solange.

Na lanterna, e aparentemente com a maior simpatia do público nesta parcial de A Fazenda, está Mileide. A influenciadora digital tem apenas 14,47% dos votos por enquanto na parcial sobre quem sai de A Fazenda. Até o momento foram contabilizados mais de 68 mil votos na enquete.

Votação enquete de A Fazenda 2021 no R7

É muito simples votar no site oficial da Record, só é preciso tomar cuidado para não confundir e acabar ajudando o participante errado. A enquete de A Fazenda do R7 é para ‘ficar’, ou seja, você dará votos a favor para salvar o seu favorito, cuidado para não rolar confusão.

Depois que entrar no R7 (https://www.r7.com/), clique na aba do reality show, em seguida a enquete aparecerá para você no começo da página. Clique nela e você será direcionado para uma nova página e poderá escolher entre Solange, Aline ou Mileide. Decida quem você vai salvar, clique na foto da pessoa e em seguida selecione a caixinha ‘sou humano’.

O último passo é apertar o botão ‘votar’, aguarde e você receberá uma mensagem que confirma que seu voto foi computado. Você pode repetir o processo quantas vezes quiser! A enquete de A Fazenda do R7 não apresenta parcial ao público, só se sabe como foi a votação quando a apresentadora do programa anuncia o eliminado da semana.

Quem venceu a Prova do Fazendeiro ontem?

Dynho foi o sortudo que escapou da berlinda desta semana. O dançarino derrotou Solange e Aline na disputa realizada na noite de quarta-feira (8) e conquistou o chapéu. Mileide não pôde participar, pois foi vetada por Solange durante a votação dos peões, na terça (7).

Esta foi a última Prova do Fazendeiro da temporada e Adriane Galisteu informou que esta semana terá uma novidade: o novo e último fazendeiro da edição não terá imunidade durante a formação de roça, na próxima terça-feira (14).

Após ler a parcial de A Fazenda sobre quem sai, assista a vitória de Dynho no vídeo publicado pela Record:

Vote também na enquete A Fazenda 2021: Mileide, Aline ou Solange, quem deve ficar?