Parcial A Fazenda: votação em enquete já aponta finalistas

Marina e Arcrebiano já estão na final, a dupla derrotou MC Gui e Aline e conquistou vaga para o grande dia. Agora falta saber quem serão os demais participantes que competirão pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Para ter ideia de quem o público quer no pódio da temporada, consultamos a parcial A Fazenda 2021 da enquete ‘quem deve ser finalista’, nesta manhã de terça-feira (14).

Enquete A Fazenda 2021: vote em que deve estar na final

Parcial de A Fazenda: quem vai estar na final?

Por enquanto, na consulta que realizamos nesta manhã de terça, os quatro primeiros lugares da parcial de A Fazenda apontam o favoritismo do público para Rico, Arcrebiano, Solange e Marina. Como a roça especial com Bil e Marina já foi realizada, os dois estão confirmados na final, agora resta saber se Rico e Solange também conseguirão uma vaga no grande dia.

Rico é de longe o peão com o maior favoritismo, ele soma até o momento mais da metade dos quase 40 mil votos computados na enquete. O peão tem 53,65% dos votos.

Arcrebiano conquistou o segundo lugar da parcial de A Fazenda com 23,47% – como a enquete foi publicada no período da tarde de ontem (13), a votação da penúltima roça ainda estava aberta e não haviam garantias que o peão estaria na final, mas agora já se sabe que ele estará.

Em terceiro vem Solange, com 8,49% dos votos na parcial A Fazenda. Em quarto está Marina com 7,24% dos votos, a peoa também está confirmada na final.

Longe das primeiras quatro posições da parcial A Fazenda e com aparentemente poucas chances de conseguirem ir para a final, estão Sthe Matos e Dynho, a influenciadora tem apenas 1,61% e o dançarino 1,51%. A votação oficial da última roça, entre Dynho, Sthe, Rico e Solange será encerrada no programa ao vivo de hoje (14).

Como assistir a final de A Fazenda 2021

A transmissão do episódio final da décima terceira temporada do programa começará às 22h45, depois de Quando Chama o Coração, nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Para assistir é muito simples, você pode sintonizar na Record pela sua televisão ou usar a aba “no ar” do Playplus, que permite que qualquer usuário assista a programação ao vivo do canal de graça.

Para conseguir o acesso a essa aba, é necessário ter um cadastro no site, no entanto, não é necessário pagar nada. Se por algum motivo você perder a final e quiser assistir tudo no dia seguinte, neste caso será necessário abrir a carteira e pagar R$ 15,90 pela mensalidade do Playplus, a plataforma streaming adiciona os episódios do reality show na íntegra, mas só os libera para assinantes.

Quem foi eliminado na temporada

Quatorze participantes foram eliminados ao longo da temporada por serem os peões com a menor porcentagem de votos em uma berlinda, além disso, o programa perdeu mais dois competidores, um por desistência, Medrado, e outro por expulsão, Nego do Borel. Relembre quem esteve no programa e veja quais foram as porcentagens de cada eliminação:

Liziane Gutierrez (26,15%)

Mussunzinho (23,52%)

Erika Schneider (30,24%)

Victor Pecoraro (22,82%)

Lary Bottino (9,61%)

Tati Quebra Barraco (15,78%)

Erasmo Viana (19,91%)

Tiago Piquilo (26,87%)

Valentina Francavilla (15,38%)

Gui Araújo (18,32%)

Dayane Mello (27%)

Mileide Mihaile (35,14%)

MC Gui (7,44%)

Aline Mineiro (19,77%)

Leia também

Votação R7 A Fazenda: como votar para eliminar Rico, Solange, Dynho ou Sthe