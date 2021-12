Parcial A Fazenda: votação já indica quem vai sair hoje – 13/12

Aline, Bil, Marina ou MC Gui, quem vai deixar o programa? Por se tratar da reta final, o público vai se despedir de dois participantes de uma vez. A eliminação será realizada ainda hoje (13), no programa ao vivo desta segunda-feira. Depois disso uma nova roça especial acontecerá entre mais quatro participantes, para que a grande final fique definida. Quem não vai conseguir se manter até o final do jogo? Consultamos a parcial de A Fazenda na enquete do DCI nesta manhã de segunda, para saber como anda a votação!

QUEM SAI: Gui, Marina, Bil ou Aline?

Quem sai segundo a parcial de A Fazenda?

Até o momento, na consulta realizada nesta manhã de dia de eliminação, MC Gui e Aline estão entre os participantes com a maior antipatia do público nesta primeira roça especial. O funkeiro soma 44,61% dos mais de 80 mil votos computados até agora na enquete “quem deve sair” do DCI.

Aline Mineiro assume a segunda posição com 25,83% dos votos, uma diferença de 18,78 para o percentual de Gui. Em terceiro vem Arcrebiano com 18,32% dos votos por enquanto.

Em último na parcial de A Fazenda sobre quem deve sair aparece Marina, a influenciadora digital tem apenas 11,11% dos votos. Lembrando que nesta segunda-feira serão eliminados dois participantes.

Parcial de A Fazenda – Como foi formada a roça

A dinâmica desta berlinda foi diferente, não houve votação. A peça chave para definir quem competiria contra quem foi uma prova realizada neste final de semana entre os participantes, os vencedores MC Gui e Dynho Alves levaram um carro cada e puderam escolher os peões que gostariam de enfrentar na roça.

MC Gui ficou com a primeira roça especial, que liberou a votação na noite de domingo (12) e será definida no programa de hoje (13). Ele compete contra Marina Ferrari, Aline Mineiro e Arcrebiano.

A segunda roça especial, que só terá votação liberada após a eliminação dupla desta segunda-feira, será entre Dynho Alves, Rico, Solange e Sthe Matos.

Os quatro participantes que restarem na competição serão os finalistas da edição. A final está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021, às 22h45.

Assista o vídeo publicado pela Record e veja como foi:

Votação no R7

A votação está liberada e você pode ajudar MC Gui, Bil, Aline ou Marina! Para votar é bem simples, acesse o R7 (https://www.r7.com/), clique na aba do reality show e em seguida na enquete de A Fazenda, que estará em destaque nesta nova página.

Antes de clicar na foto e nome de um participante, lembre-se: a votação na Record é para ficar, ou seja, vote em quem você pretende salvar! Cuidado para não se confundir e acabar prejudicando o seu favorito e favorecendo aquele confinado que não gosta.

Depois de selecionar qual participante levará o seu voto, marque a caixinha ‘sou humano’, depois é só clicar no botão ‘votar’ e pronto! Você receberá uma mensagem que informa que seu voto foi computado e poderá repetir o processo, se quiser! A enquete de A Fazenda do R7 não apresenta parcial, os números são liberados pela Record apenas no programa ao vivo, no momento da eliminação.

Quem já foi eliminado de A Fazenda?

No total, foram realizadas 12 berlindas até agora, cada uma tirou um peão da briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, também deixaram o confinamento Fernanda Medrado, que bateu o sino e desistiu, e Nego do Borel, que foi expulso. Quem já saiu:

Liziane Gutierrez

Mussunzinho

Erika Schneider

Victor Pecoraro

Lary Bottino

Tati Quebra-Barraco

Erasmo Viana

Tiago Piquilo

Valentina Francavilla

Gui Araújo

Dayane Mello

Mileide Mihaile

