Parcial: como está a enquete da roça de hoje em A Fazenda 2021

Rico, Solange, Sthe e Dynho estão competindo para ver quem vai para a grande final, na quinta-feira (16), e quem deixará o confinamento ainda hoje, terça-feira. Para saber de qual lado o favoritismo do público está, consultamos duas parciais nesta manhã (14), a votação do Jornal DCI e a enquete do UOL. Veja como está a enquete da roça de hoje em A Fazenda!

Como está a enquete da roça de hoje em A Fazenda no DCI?

Por enquanto, Rico aparece como o favorito a vencer esta berlinda com folga. A consulta nesta manhã de dia de decisão mostra o peão com uma larga vantagem na enquete “quem fica” do DCI, que até o momento soma quase 35 mil votos. O peão tem 70,78% dos votos, o que significa que mais de 24 mil votos foram direcionados apenas a ele.

Em seguida vem Solange, a peoa também tem chances de estar na final. A ex-Banheira do Gugu soma 18,75% e tem uma diferença de 52,03% para o percentual de Rico.

Em terceiro está Dynho, a forma como está a votação na enquete da roça de hoje em A Fazenda aponta que o peão tem poucas chances de ir para a final, ele soma apenas 5,87%. Sthe também está longe do favoritismo e tem apenas 4,56% dos votos.

VOTE NA ENQUETE A FAZENDA 2021

Parcial do UOL

Como está a enquete da roça de hoje em A Fazenda do UOL? Também consultada nesta manhã de terça, a parcial do portal mostra também Rico como o favorito, é improvável que o peão não consigo uma vaga na grande final. O ex-De Férias com o Ex tem 58,15% dos mais de 24 mil votos computados até agora.

Solange também aparece em segundo nesta parcial, seu percentual é de 21,83%. Nesta enquete o terceiro lugar é de Sthe, que soma 11,46% por enquanto, e a lanterna do ranking fica com Dynho, que tem 8,57% dos votos.

Como votar

Para votar em Solange, Dynho, Rico ou Sthe, você precisa ir até a página oficial do programa, no site do R7 (https://www.r7.com/) e clicar na enquete do reality show.

A votação define quem vai ficar, então clique no participante que quer salvar. Depois selecione a caixinha ‘sou humano’ e em seguida o botão ‘votar’. Pronto! É bem simples, não é mesmo? Você pode repetir o processo quantas vezes quiser, mas só é valido votar em território brasileiro.

Quem saiu da Fazenda 2021: MC Gui e Aline foram os últimos eliminados