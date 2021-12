Parcial da enquete UOL: quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2021

O dia da final de A Fazenda 2021 chegou e hoje, Rico, Solange, Arcrebiano ou Marina sairão Déa sede com R$ 1,5 milhão no bolso. Já que todo mundo quer saber quem é o favorito para ganhar o reality, fizemos uma consulta na parcial da enquete UOL nesta manhã de quinta-feira (16) para saber como anda a votação.

Parcial da enquete UOL aponta Rico como vencedor

Rico é disparado o participante com mais votos na parcial da enquete UOL. Apesar de a consulta ter sido realizada às 7h20 de hoje, o favoritismo do peão pelo prêmio do programa vem sendo confirmado desde ontem (15), já que o humorista não saiu da primeira posição em nenhum momento. Nesta consulta, ele somava 55,70% de um total de mais de 35 mil votos.

Segundo lugar – A Fazenda 2021

Quem está sendo apontado como vice-campeão do reality é Arcrebiano, o ex-BBB21 tem por enquanto 32,29%, a diferença entre o primeiro e segundo lugar da parcial da enquete UOL é de 23,41%. Em terceiro está Solange Gomes, a ex-Banheira do Gugu soma 6,57% dos votos.

Na lanterna da parcial da enquete UOL está Marina Ferrari, a peoa é apontada como a participante com a menor chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa, ela tem apenas 5,44% dos votos.

Votação no R7

A votação ainda está rolando e você pode fazer a diferença! Se quiser ajudar Rico a manter o favoritismo, ou tentar fazer com que Solange, Arcrebiano ou Marina tenham chance de vencer, é só seguir o passo a passo de como votar agora na enquete do R7.

A primeira coisa a ser feita é acessar o site (https://www.r7.com/), depois clicar na aba “A Fazenda 13” na parte superior do site, uma nova página irá ser carregada. Nesta nova página, clique na enquete “Quem você quer que vença A Fazenda 13?”.

Depois, confira os nomes e fotos dos participantes e se certifique que está clicando no peão certo. Escolhido para quem irá seu voto, chegou o momento de finalizar o processo. Selecione a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs, o famoso captcha, em seguida clique em ‘votar’. Pronto! Você votou no seu favorito e verá uma mensagem que informa que o voto foi computado pelo sistema do programa.

É possível repetir o processo quantas vezes quiser, não há limites de votos. A única coisa que pode te impedir de votar é estar fora do território brasileiro. A enquete do R7 não é como as do UOL ou DCI, não há parcial, os resultados são divulgados após o encerramento da votação, durante o programa ao vivo.

Que horas começa a final da Fazenda hoje ?

A final de A Fazenda 2021 começará às 22h45, depois da exibição de Quando Chama o Coração. Comandado por Adriane Galisteu, o programa encerrará ao vivo a votação, pouco depois será revelado o nome do vencedor da temporada, que segundo indica a parcial da enquete UOL deve ser Rico Melquiades.

Para assistir de graça é simples, sintonize na Record TV a partir das 22h45 ou use a aba “No Ar” do Playplus, que permite que usuários com contas gratuitas assistam a programação ao vivo da emissora totalmente de graça.

Leia também

Enquete A Fazenda 2021: quem merece o 2º lugar?