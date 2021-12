Parcial da votação A Fazenda mostra quem fica no programa (13/12)

Bil Araújo, Marina Ferrari, Aline Mineiro e MC Gui estão na penúltima roça de A Fazenda 13. Na última semana, o programa entrou em um ritmo diferente para formar a final – hoje, dois peões serão eliminados. A parcial da votação de A Fazenda aponta quem deve ficar na competição e garantir uma vaga na disputa por R$1,5 milhão.

Parcial votação A Fazenda

Segundo a parcial do DCI, os dois peões que devem permanecer no programa são Bil Araújo e Marina Ferrari. O ex-BBB tem 43,16% dos votos, enquanto a influenciadora digital soma 22,92%.

Quem deve deixar o programa é Aline Mineiro e MC Gui. A ex-panicat está em terceiro lugar com 20,18%, enquanto o funkeiro está em último, com apenas 13,74% dos votos.

A enquete do DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que ocorre no portal do R7.

Como foi formada a roça?

As duas últimas roças de A Fazenda não foram formadas no estilo tradicional. Por restarem poucos peões na casa, foi realizada uma prova para decidir quem teria o poder de montar cada roça.

Mc Gui e Dynho Alves ganharam a prova especial, e além do poder de formar a berlinda, cada um ganhou um carro 0 km.

Mc Gui escolheu enfrentar a disputa pela preferência do público com Bil, Marina e Aline. Sendo assim, Dynho, Solange, Sthe e Rico formam a última roça, que será decidida amanhã.

Programação da última semana

O campeão de A Fazenda 13 será decidido na próxima quinta-feira, 16 de setembro. Com oito peões na casa, o reality adotou um ritmo acelerado para definir os quatro finalistas.