Parcial da votação UOL mostra quem sai hoje de A Fazenda (11/11)

Mais um peão será eliminado de A Fazenda na noite desta quinta-feira (11). Dayane Mello, Sthe Matos e Tiago Piquilo disputam a preferência do público na oitava roça do reality rural, mas um deles dirá adeus ao sonho de ganhar R$1,5 milhão. O resultado será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu, mas a parcial da votação de A Fazenda já aponta quem vai deixar a sede.

Parcial votação A Fazenda 2021

Até a tarde desta quinta, de acordo com a enquete do UOL, Tiago é o favorito do público para continuar no programa, com 43,78% da preferência da audiência. Sthe Matos está em segundo lugar, com 33,73% dos votos. Sendo assim, quem deve deixar o reality hoje é Dayane Mello, que soma apenas 22,49%.

A enquete A Fazenda do DCI aponta para o mesmo resultado. O sertanejo está em primeiro lugar com mais votos para ficar, com 49,14%. A influenciadora digital vem logo atrás, somando 31,74% dos votos. Já a modelo fica na lanterna com 19,12%.

Em A Fazenda, o público deve votar em que deve ficar, e não sair. Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação.

Como foi formada a roça?

Dayane Mello foi indicada para a roça por Marina Ferrari, a fazendeira da semana. Sthe Matos foi a mais votada pelos peões, sendo citada cinco vezes durante o programa ao vivo da última terça.

A influenciadora digital puxou Tiago Piquilo da baia. Rico Melquiades deu o poder da chama vermelha para Aline Mineiro, que tinha a opção de indicar um dos peões da baia, mas optou por seguir com a dinâmica do resta um – o que causou revolta no ex-MTV e na web.

Gui Araújo não foi salvo por ninguém e ficou com a quarta vaga da roça. Ele vetou Tiago Piquilo de participar da prova do fazendeiro, que foi vencida pelo ex-namorado de Anitta.