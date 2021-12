Parcial UOL A Fazenda indica quem sai do reality hoje (13/12)

A última semana de A Fazenda 13 começa com uma roça especial formada por MC Gui, Bil Araújo, Marina Ferrari e Aline Mineiro. Hoje, dois deles vão deixar a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Após a eliminação, mais uma berlinda será formada. A parcial UOL de A Fazenda já aponta quem são os jogadores que devem sair do programa.

Parcial UOL A Fazenda: quem sai hoje?

Até a tarde desta segunda-feira (13), de acordo com a parcial UOL, Bil Araújo é o favorito para continuar na competição, com 40,38% dos votos. Quem também deve se salvar é Marina Ferrari, que está em segundo lugar com 28,37%. Os dois jogadores que escaparem da roça de hoje já têm vaga garantida na final.

Sendo assim, os dois peões que devem sair hoje são Aline Mineiro e MC Gui. A ex-panicat tem 22,72% dos votos da audiência, enquanto o funkeiro soma apenas 8,52%. Vale lembrar que a enquete do UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação.

Como votar no R7?

A votação oficial está aberta no R7. Para ver o seu peão favorito na final do programa, é preciso entrar no portal de A Fazenda (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13).

Logo na página inicial, a votação já irá aparecer. Basta clicar no peão que deve permanecer na sede e fazer a verificação de segurança, clicando em “sou humano”. Em poucos segundos, o voto será computado.

Como será a reta final do programa?

O último episódio de A Fazenda 13 será na quinta-feira, 16 de dezembro. O reality adotou um ritmo especial para definir quem são os quatro peões que vão concorrer ao prêmio.

Nesta segunda, dois jogadores serão eliminados. Ainda no programa de hoje, será formada mais uma roça com quatro participantes. Amanhã, terça-feira, mais dois peões vão deixar o reality. Os famosos que se salvarem das últimas duas berlindas estarão na final.

O programa ainda realizará uma “lavagem de roupa suja” amanhã. Na quarta, todos os peões voltarão para a última festa desta edição.

De acordo com a enquete do DCI, Rico Melquiades é o favorito para vencer A Fazenda, com 43,76% dos votos. Em segundo lugar está Arcrebiano, com 31,63%.