Porcentagem A Fazenda 2021: veja a rejeição de cada eliminado

O reality show rural começou a temporada com 20 integrantes, depois passou a ter 21 quando o Paiol foi finalizado e Sthe Matos venceu. Além das eliminações semanais, o programa também perdeu integrantes por conta de desistência e expulsão. A saída de Medrado fez com que Lary Bottino entrasse no reality, porém, a influenciadora digital durou pouco no jogo e foi eliminada na noite desta quinta-feira (21) com 9,61% dos votos, a menor porcentagem de A Fazenda 2021 até agora. Veja como foram as demais berlindas:

Porcentagem da primeira roça de A Fazenda 2021

Liziane Gutierrez foi a primeira participante da temporada a se despedir do prêmio de R$ 1,5 milhão por causa da votação do público. Em uma berlinda contra Solange Gomes e Nego do Borel, a modelo foi eliminada por ter apenas 26,15% dos votos. Seus adversários receberam 26,44% (Solange) e 47,41% (Borel) – Lembrando que a votação na Record é para ficar, ou seja, o mais votado continua e o menos votado vai embora.

Segunda roça

Indicado pela fazendeira da semana Erika, o ator e apresentador Mussunzinho foi o segundo peão a deixar o programa. O famoso recebeu apenas 23,52% dos votos para ficar, enquanto Dayane Mello somou 45,92% e Arcrebiano 30,56%.

Terceira roça

Na semana seguinte foi a vez de Erika Schneider se despedir do confinamento. A ex-dançarina do Domingão do Faustão foi a menos votado em uma berlinda contra Tiago Piquilo e Dayane Mello. A peoa recebeu 30,24% dos votos, enquanto o cantor teve 36,07% e a modelo 33,69%. Erika foi a participante da temporada que até o momento saiu com o maior percentual.

Porcentagem da quarta roça de A Fazenda 2021

Nesta berlinda quem disse tchau para a chance de levar o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa foi Victor Pecoraro. O ator ficou com 22,82% dos votos do público e perdeu a disputa para Gui Araújo, que somou 25,93% dos votos, e Aline Mineiro, que conquistou 51,25%.

Porcentagem da quinta roça de A Fazenda 2021

Na roça mais recente da temporada, Lary Bottino foi a menos votada. A ex-amiga de Anitta teve o azar de receber o menor percentual da edição até agora e saiu do programa com apenas 9,61% dos votos do público. Ela perdeu a briga pela permanência para o amigo Gui Araújo, que teve 28,24%, e Valentina, a mais votada da noite, 62,15%.

Expulsão e desistência

Nego do Borel e Fernanda Medrado são os outros dois participantes que deixaram o programa. No caso do cantor ele não teve escolha, o peão foi expulso depois de ser acusado de abusar de Dayane Mello enquanto a modelo estava bêbada em um pós festa.

Já Medrado decidiu deixar o jogo, a rapper bateu o sino e pediu para sair pouco depois que a temporada completou uma semana no ar – A edição comandada por Adriane Galisteu estreou no dia 14 de setembro e Medrado deixou o programa no dia 23.

