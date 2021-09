Que horas começa A Fazenda 2021 hoje, quarta-feira – 15/09

O segundo dia de A Fazenda 13 já está recheado de conteúdo e prepara uma prova ao vivo para entreter o público! Nesta quarta-feira, 15 de setembro, depois de Quando Chama o Coração, você irá conferir uma disputa entre quatro peões. Confira que que horas começa A Fazenda 2021 hoje.

Que horas começa A Fazenda 2021 hoje?

O episódio de hoje do reality show rural está marcado para começar às 22h45, de acordo com a programação oficial do canal. Comandado por Adriane Galisteu, a previsão é que o programa fique 1 hora e meia no ar.

Para assistir A Fazenda 2021 ao vivo e de graça na hora que começa, é simples, você pode sintonizar ne Record TV de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou optar pelo Playplus. Na plataforma, você tem opção de assistir o conteúdo da emissora de Edir Macedo em tempo real, totalmente de graça, pela aba ‘no ar’.

O que tem hoje em A Fazenda 2021?

Hoje, que A Fazenda 2021 começa às 22h45, será realizada a primeira Prova do Fazendeiro da temporada. A disputa pelo chapéu irá contar com apenas quatro participantes, Erasmo Viana, Aline Mineira, Gui Araújo e Mileide Mihaile. O quatro saíram vencedores da dinâmica desta madrugada, que tinha o intuito de selecionar quem iria competir pelo fazendeiro e quem ficaria de fora.

Os peões que estão morando na baia – Dayane Mello, Dynho, Mussunzinho, Nego do Borel, Solange Gomes e Victor Pecoraro – foram vetados e não puderam nem tentar a sorte na disputa pelas vagas da Prova do Fazendeiro.

Além de escapar da roça, o fazendeiro vota em um participante que irá direto para a berlinda da semana e é responsável pela organização das tarefas diárias do programa, como o trato dos animais, preparo das refeições, limpeza, entre outros.

Quem são os participantes do reality show

No total, a 13ª edição do programa começou com 20 peões, divididos entre 10 mulheres e 10 homens. Em breve, os competidores ganharão mais um concorrente: o vencedor do Paiol, que será decidido pelo público. Neste segundo confinamento, há quatro opções para o público votar.

No elenco oficial de A Fazenda 2021, que começa às 22h45, estão:

Victor Pecoraro, ator, 43 anos

Mussunzinho, ator, 28 anos

Liziane Gutierrez, influenciadora digital e modelo, 35 anos

Nego do Borel, cantor, 29 anos

Tati Quebra Barraco, cantora, 41 anos

Arcrebiano Araújo, educador físico e influenciador digital, 29 anos

Mileide Mihaile, influenciadora digital e empresária, 32 anos

Dayane Mello, modelo, 32 anos

Valentina Francavilla, assistente de palco do Ratinho, 41 anos

Mc Gui, cantor, 23 anos – A Fazenda 2021 começa às 22h45 hoje, quarta-feira

Tiago Piquilo, cantor, 37 anos

Marina Ferrari, influenciadora digital, 28 anos

Fernanda Medrado, cantora, 28 anos

Gui Araújo, influenciador digital e famoso pelo ‘De Férias com o Ex, 33 anos

Erasmo Viana, influenciador digital e empresário, 36 anos

Erika Shenider, modelo e dançarina, 30 anos.

Solange Gomes, a carioca e ex-assistente de palco, 47 anos

Aline Mineiro, empresária e ex-panicat, 30 anos

Dynho dançarino casado com MC Mirella, 26 anos

Rico Melquiades, influenciador digital e ex-participante do De Férias com Ex: Celebs 2, 29 anos

