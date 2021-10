Que horas começa A Fazenda neste domingo (31/10)?

A Fazenda 2021 é exibida diariamente na Record, mas o horário pode mudar de acordo com a programação da emissora. Aos finais de semana, o programa costuma começar um pouco mais tarde e mostra a convivência dos peões nos últimos dias. Saiba que horas começa A Fazenda no domingo, 31 de outubro.

Que horas começa A Fazenda domingo?

Hoje, 31 de outubro, o reality rural está marcado para começar às 23h15, horário de Brasília, logo após o Domingo Espetacular. O programa é inteiramente gravado, sem entradas ao vivo, e mostra tudo o que rolou com os participantes durante o sábado e o domingo. A emissora também costuma exibir algumas dinâmicas realizadas com os jogadores, que sempre rendem muito fogo no feno.

Para assistir, basta sintonizar na Record no horário indicado. Também é possível assistir ao reality na internet e de maneira gratuita. É necessário criar uma conta no PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, para ter acesso ao sinal. Quem quiser ter o pay-per-view para acompanhar o programa 24 horas por dia, precisa ter a assinatura paga que custa R$ 12,90 por mês. Nesta modalidade, os assinantes recebem o sinal simultâneo de nove câmeras.

Quem já foi eliminado?

O programa já está em sua sétima semana. Além dos eliminados, Nego do Borel foi expulso do reality e Medrado desistiu de continuar no confinamento. Restam doze peões na disputa por R$1,5 milhão. A próxima roça da Fazenda 2021 será formada na terça-feira, 2 de novembro.

Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada com 26,15% dos votos.

Mussunzinho saiu na segunda semana com 23,52% dos votos.

Erika Schneider foi eliminada com 30,24% dos votos.

Victor Pecoraro saiu na quarta semana com 22,82% dos votos.

Lary Bottino teve a maior rejeição dessa edição com 9,61% dos votos.

Tati Quebra Barraco foi a sétima eliminada com 15,78%.

