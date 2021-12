R7 votação A Fazenda 2021 votar agora: como escolher os finalistas

Solange, Dynho, Rico e Sthe estão competindo na última roça da temporada, a que definirá quem ocupará as duas restantes na grande final. Para que você possa ajudar o seu participante favorito, vamos mostrar o passo a passo da votação A Fazenda 2021 no R7 que você já pode votar agora!

R7 votação A Fazenda 2021 votar agora

A primeira coisa a ser feita é acessar o site oficial da TV Record, o R7 (https://www.r7.com/). Em seguida, você vai clicar na aba ‘A Fazenda’ e logo verá a enquete oficial do programa. Clique na enquete e confira as fotos e nomes dos participantes.

Escolheu quem vai salvar da berlinda? Agora é hora de passar pela famosa verificação de robôs, o processo é simples, é só clicar na caixinha ‘sou humano’ e pronto. Para finalizar, aperte o botão ‘votar’. Uma mensagem de confirmação irá aparecer e informará que o seu voto foi computado. Você poderá votar novamente, é só repetir o passo a passo, a única coisa que pode te impedir de votar é se morar fora do Brasil, apenas votos em território nacional são válidos.

A enquete da votação do R7 de A Fazenda que você vai votar agora ficará aberta até o programa ao vivo desta terça-feira (14). A a apresentadora Adriane Galisteu irá revelar ao vivo o momento em que a votação estiver encerrada, pouco depois informará quais foram as porcentagens de cada um e quem continua no jogo.

A votação entre os finalistas de A Fazenda 2021 será aberta para votar no R7 ainda hoje (14), depois que for definido quem entre Rico, Solange, Sthe e Dynho continua.

VOTE EM QUEM DEVE FICAR

Quem já está na final?

Arcreabiano e Marina Ferrari já estão confirmados na final da temporada, a dupla derrotou Aline Mineiro e Mc Gui em uma roça que foi definida na noite de ontem, segunda-feira (13). O dia em que o prêmio de R$ 1,5 milhão será entregue a um dos participantes será na quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 22h45.

Até agora o grande dia está com duas vagas abertas, ela será preenchida por Rico, Solange, Dynho ou Sthe? Nas parciais do DCI e do UOL, Rico é o favorito e assume a liderança da votação com folga – 70,78% de quase 35 mil votos, 58,15% de mais de 24 mil votos.

A votação do R7 de A Fazenda 2021 não apresenta parcial, você pode votar nela agora, mas o resultado só será divulgado durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

