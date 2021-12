R7 votação de hoje 2021: Rico, Bil, Solange ou Marina, quem ganha?

Estamos no último dia de A Fazenda 2021 e logo será revelado quem vai levar a bolada de R$ 1,5 milhão para casa. Quem merece esse prêmio? Rico, Marina, Solange e Arcrebiano competem e você pode escolher qual deles será o sortudo. O passo a passo do R7 votação de hoje 2021 é simples e vamos te ensinar!

Quem deve vencer? Vote na enquete A Fazenda 2021

R7 votação de hoje 2021

Para votar em Solange, Rico, Marina ou Arcrebiano, a primeira coisa a ser feita é o acesso ao site da Record, o R7 (https://www.r7.com/), depois você irá clicar na aba que o levará até a página do programa. Este botão estará na parte superior do site.

Em seguida, clique na enquete “Quem você quer que vença A Fazenda 13?”. Conferiu os nomes e fotos dos finalistas, escolha quem você quer ver com o prêmio e título de campeão e clique nele. Agora é só selecionar a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs e depois apertar o botão ‘votar’.

Uma mensagem que informa que o seu voto foi computado será mostrada, agora é só clicar em ‘votar novamente’ e repetir todo o processo. Não há limite de votos, mas apenas pessoas em território nacional conseguem votar.

A votação de hoje de A Fazenda 2021 no R7 será encerrada durante o programa ao vivo desta quinta (16), dia da grande final. Depois que Adriane Galisteu informar que não é possível mais votar, será revelado o nome do vencedor da temporada.

Quem vai vencer A Fazenda 2021?

As enquetes do DCI e do UOL estão a todo vapor e as parciais já apontam um nome como vencedor: Rico Melquiades. O peão está em primeiro e com uma larga distância do percentual dos demais.

DCI

Na enquete ‘quem deve ganhar’ do DCI, consultada às 8h25 de hoje (16), Rico aparece em primeiro com 54,99%. O peão está bem a frente do segundo lugar, ocupado por Arcrebiano, que soma 35,94%.

O terceiro lugar na parcial é de Solange, que tem 5,27% dos votos. Em último está Marina – a influenciadora soma apenas 3,76% dos votos.

UOL

Rico é dono de 55,71% dos votos na parcial da enquete do UOL, que até agora soma mais de 36 mil votos no total. Em segundo lugar vem Arcrebiano com 32,24% dos votos.

Solange assume a terceira posição desta parcial com 6,56% dos votos e Marina é a menos votada, com apenas 5,50%. Diferente do UOL e o DCI, não é possível saber como está a votação de hoje de A Fazenda 2021 no R7, pois a Record não divulga os resultados parciais da enquete oficial do programa.

Quem já venceu A Fazenda?

A primeira temporada do reality show rural foi ao ar em 2009, desde então doze famosos já foram coroados campeões. Antes de conhecermos o décimo terceiro vencedor, saiba quem foi premiado nas edições anteriores:

Dado Dolabella – 1ª edição

Karina Bacchi – 2ª edição

Daniel Bueno – 3ª edição

Joana Machado – 4ª edição

Viviane Araújo – 5ª edição

Bárbara Evans – 6ª edição

DH Silveira – 7ª edição

Douglas Sampaio – 8ª edição

Flávia Viana – 9ª edição

Rafael Ilha – 10ª edição

Lucas Viana – 11ª edição

Jojo Todynho – 12ª edição

