Roça A Fazenda 2021: parcial indica quem será o novo eliminado

A sétima roça de A Fazenda 2021 foi formada na noite de terça-feira (2), mas ainda não está totalmente definida porque alguém vai escapar da berlinda na prova do fazendeiro de hoje (3). Confira quem deve sair do programa de acordo com a parcial da votação na enquete do DCI enquanto o cenário deixa Erasmo, Marina, Rico e Solange em perigo.

Quem vai sair na sétima roça de A Fazenda 2021?

Por enquanto, o ex-marido de Gabriela Pugliesi é o peão com a maior antipatia do público. Erasmo soma até o momento 40,05% dos mais de 16 mil votos da parcial ‘quem sai na roça de A Fazenda 2021 na quinta (4)’.

Em seguida vem Marina Ferrari com cerca de 10% de diferença de Erasmo, a peoa tem até agora 30,51% dos votos do público para sair. A terceira posição é de Solange, com 17,43%.

No último lugar e aparentemente longe da zona de perigo está Rico, o ex-De Férias com o ex soma 11,93% dos votos até o momento na enquete sobre a sétima roça de A Fazenda 2021.

Como foi a formação da roça?

Rico foi o primeiro peão a sentar no banquinho de roceiro esta semana, o humorista foi a indicação da fazendeira Sthe Matos. Em seguida foi dada a largada para a votação da casa, o que deixou Solange e Dynho empatados em cinco votos cada. A fazendeira precisou desempatar e assim Solange se tornou a segunda peoa da sétima berlinda da temporada.

Solange então puxou Erasmo da baia para a roça de A Fazenda 2021 e o ex de Pugliesi deu início ao ‘Resta Um’. Marina sobrou na dinâmica e foi parar no quarto banquinho.

Quem votou em quem na sétima roça de A Fazenda 2021:

Aline Mineiro votou em: Dynho Alves

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Dynho Alves

Erasmo Viana votou em: Solange Gomes

MC Gui votou em: Solange Gomes

Gui Araújo votou na roça A Fazenda 2021: Solange Gomes

Valentina Francavilla votou em: Dynho Alves

Solange Gomes votou em: Dynho Alves

Rico Melquiades votou em: Dynho Alves

Arcrebiano votou em: Dayane Mello

Marina Ferrari votou em: Dayane Mello

Tiago Piquilo votou em: Mileide Mihaile

Mileide Mihaile votou em: Solange Gomes

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Erasmo foi vetado da disputa pelo chapéu do fazendeiro e não tem chance de escapar da roça de A Fazenda 2021, sendo assim, o influenciador digital fitness já está direto na berlinda. A tarefa de escolher alguém para ser vetado foi de Marina, a quarta roceira desta semana.

