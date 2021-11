Roça A Fazenda: parcial de votação de enquete indica quem sai

Dayane, MC Gui, Arcrebiano e Gui Araújo se deram mal essa semana e estão na roça, mas um deles ainda vai ter a sorte de escapar e voltar como fazendeiro. Para saber de qual lado o público está , consultamos a parcial da enquete A Fazenda 2021 do DCI nesta manhã de quarta-feira (24) sobre quem deve sair nesta 10ª roça.

Votação da Enquete A Fazenda 2021

Parcial da enquete A Fazenda 2021

Em consulta a parcial da enquete A Fazenda 2021 do DCI, na manhã desta quinta (24), Dayane liderava a votação para ser eliminada. até então a modelo tinha 43,84% das intenções de votos do público.

O segundo lugar da enquete ‘quem deve sair na 10ª roça de A Fazenda’ é de MC Gui, que recebeu 25,77% dos votos. A diferença entre o percentual de Dayane e o MC é de 18,07%.

Em terceiro lugar vem Arcrebiano: o peão soma 15,21% dos votos para sair nesta parcial da enquete da roça de A Fazenda 2021. Gui Araújo, até essa consulta, era o peão menos votado para sair, com apenas 15,13%.

Como foi a formação de roça em A Fazenda 2021?

MC Gui foi o primeiro participante a sentar no banquinho de roceiro esta semana, o funkeiro foi a indicação do fazendeiro Rico Melquiades. Em seguida, foi o momento da casa votar, Solange e Gui Araújo empataram em cinco votos cada, mas a ex-banheira do Gugu foi salva pelo fazendeiro. Assim, o ex-namorado de Anitta acabou na berlinda.

Quando chegou o momento de Gui Araújo puxar alguém para o terceiro banquinho, o poder chama vermelha entrou em ação. Marina Ferrari precisou selecionar três pessoas e Araújo teve que decidir quem entre os três iria para a roça. Dayane, Sthe e Dynho foram as opções, o ex-De Férias com o Ex escolheu Dayane.

Como terceira roceiro da semana, Dayane, que aparece até agora na parcial da enquete de A Fazenda 2021 como a peoa que deve sair, deu início ao ‘Resta Um’, Arcrebiano sobrou e também acabou na roça de A Fazenda. Aline e Solange ficaram imunes no ‘Resta Um’, por conta do poder da chama amarela.

Quem votou em quem na roça de A Fazenda:

Aline Mineiro votou em: Gui Araújo

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Gui Araújo votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Solange Gomes

MC Gui votou em: Solange Gomes

Solange Gomes votou em: Gui Araújo

Arcrebiano votou em: Gui Araújo

Marina Ferrari votou em: Gui Araújo

Sthe Matos votou em: Solange Gomes

Mileide Mihaile votou em: Gui Araújo

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Gui Araújo não vai participar da Prova do Fazendeiro de quarta-feira (24) e já está confirmado na roça desta semana de A Fazenda 2021. O peão foi vetado por Arcrebiano, o quarto roceiro da semana. Assim, o próximo participante a usar o chapéu na casa será Dayane, MC Gui ou Arcrebiano.

A disputa está marcada para começar hoje às 22h45, depois de Quando Chama o Coração, de acordo com a programação da Record TV. A prova é realizada ao vivo, você pode acompanhar pelo canal de Edir Macedo ou a aba ‘no ar’ do Playplus. A enquete oficial da 10ª roça de A Fazenda 2021 será liberada depois da prova.