Veja o antes e depois de Dayane Mello, ex-peoa de A Fazenda

Dayane Mello foi uma das participantes de A Fazenda 13, mas acabou sendo eliminada na 11ª roça. Durante a passagem da famosa pelo reality, o público pode conhecer um pouco mais sobre a história da ex-peoa, que começou a trabalhar como modelo aos 16 anos de idade. Na época, Day era bem diferente do que aparenta hoje. Abaixo, confira o antes e depois de Dayane Mello.

Dayane Mello antes e depois

Dayane, hoje com 32 anos, teve uma infância muito difícil. Ela e seus quatro irmãos foram abandonados pela mãe quando ainda eram crianças e precisaram ir morar com o pai. A modelo conta que sua família passava por muitas dificuldades e os primeiros anos de sua vida foram marcados pela pobreza e ausência materna.

Foi somente quando a garota completou 16 anos que sua vida começou a mudar. Ela se inscreveu em um concurso de modelos de uma TV local de Santa Catarina e terminou em terceiro lugar. A competição abriu portas para Day, que ganhou a oportunidade de viajar para o Chile para trabalhar como modelo.

Em 2014, aos 24 anos, a modelo se mudou para Milão, onde sua carreira deslanchou. Desde então, ela participou de dezenas de campanhas publicitárias, ensaios fotográficos, programas de TV e videoclipes.

A modelo ficou ainda mais famosa em 2020, ao participar do Grande Fratello Vip, versão italiana do Big Brother. Ela sofreu perseguição dos outros participantes do programa, e apesar do reality não ser transmitido no país, Day foi acolhida pelo público brasileiro, que levou a jogadora até a final.

Dayane tem uma filha de sete anos, Sofia, fruto do seu relacionamento com o modelo italiano Stefano Sala.

Modelo participou de A Fazenda 2021

Depois do sucesso no Grande Fratello, Dayane voltou ao Brasil para participar da 13ª temporada de A Fazenda. Porém, aqui, sua trajetória não foi ascendente como reality show estrangeiro.

Day começou como uma das favoritas para levar o prêmio de R$1,5 milhão, mas não conseguiu se manter entre as preferências do público, principalmente após ter rasgado a jaqueta de Rico Melquiades como uma faca.

A modelo também teve algumas outras falas problemáticas, consideradas racistas. Day disse que não poderia ficar muito tempo exposta ao sol, pois isso prejudicaria seu trabalho. “Tem que ser branquinha porque as campanhas não querem muito morena. Eles querem uma beleza em um corpo mais elegante do que muito morena, sabe?”

Em outra ocasião, ela fez um comentário polêmico ao dizer que não se considerava mais brasileira e que não se sentia “desse nível”.