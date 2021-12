Votação A Fazenda 2021 no R7: saiba como votar agora

A votação de A Fazenda 2021 no R7 já começou e o público pode votar agora. Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Solange Gomes estão na 12ª roça do programa, que já está perto do final. Agora, o jogo fica cada vez mais afunilado e os peões vão precisar do apoio dos fãs para garantir um lugar na disputa pelo prêmio. Abaixo, veja como votar para que sua peoa preferida permaneça na competição.

R7 votação A Fazenda 2021: como votar agora?

O processo para participar da votação oficial é muito simples. Primeiro, é necessário acessar a página de A Fazenda no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13).

Logo na página inicial, já aparecerá a votação. Agora, o usuário precisa escolher qual peoa deve ficar no programa. Vale lembrar que no reality da Record, os fãs devem votar na pessoa que eles querem que permaneça na competição.

Ao clicar em cima da jogadora escolhida, o sistema irá pedir uma validação de segurança, que basta clicar em “Sou humano”. Depois, é só confirmar o voto. O público pode participar quantas vezes quiser.

Quem vai sair?

Até a tarde desta quinta-feira (9), de acordo com a enquete do DCI, Mileide Mihaile é a favorita para continuar na competição com 33.82% dos votos. Em segundo lugar está Solange Gomes, com 34.23% da preferência do público. Sendo assim, quem deve deixar o reality é Aline Mineiro, que soma 31.95% dos votos.

A enquete do UOL também aponta para um resultado similar. Mileide e Solange estão praticamente empatadas, com 35,99% e 35,97%, respectivamente. Aline aparece em terceiro lugar com 28,04%.

Vale lembrar que as enquetes do DCI e UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação.

Quando acaba A Fazenda?

A Fazenda 2021 está programada para acabar no dia 16 de dezembro, quinta-feira, às 22h45, horário de Brasília.

Nos próximos dias, o reality irá acelerar a dinâmica. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, nos próximos dias 13 e 14, haverão roças duplas. Ou seja, em cada episódio, dois peões serão eliminados.

Após essa dinâmica, será formado o top 4 do programa, que disputará o prêmio de R$1,5 milhão na final.