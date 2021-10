Votação A Fazenda 2021: parcial aponta quem sai do programa hoje

Valentina, Gui Araújo ou Lary Bottino, um dos três será eliminado do reality show na noite desta quinta-feira (21) e se despedirá de vez da chance de levar R$ 1,5 milhão para casa. Para ter uma noção de como anda a votação de A Fazenda até agora, conferimos a parcial da enquete do DCI.

Como está a votação de A Fazenda agora?

A briga entre Gui Araújo e Valentina está acirrada na enquete sobre ‘quem deve sair do reality’. O ex namorado de Anitta tem 38,13% dos mais de 22 mil votos somados até agora e ocupa o primeiro lugar. No entanto, Valentina não está longe deste percentual.

Em segundo lugar, a ex-ajudante de palco de Ratinho tem 36,91% dos votos do público para sair. A diferença entre eles é de apenas 1,22%.

Já Lary está na última posição deste ranking e aparentemente respira um pouco mais aliviada. A peoa tem 24,89% na votação de A Fazenda da enquete do DCI e entre os roceiros desta semana é a participante com a menor antipatia entre o público.

Como votar na Fazenda?

A votação oficial de A Fazenda 2021 acontece no site da Record, o R7.com. Lá a dinâmica é a seguinte: você precisa votar em quem quer salvar, ou seja, o seu voto é favor e não contra. Por isso, tome cuidado para não se confundir na hora de selecionar a foto e nome de alguém e acabar ajudando quem você deseja ver fora do programa.

Não é necessário ter login e senha no R7 para poder votar, qualquer um pode acessar a enquete da votação oficial de A Fazenda. Depois que escolher em quem vai votar, selecione a caixinha ‘sou humano’ e depois confirme o seu voto. Pronto! Não precisa se preocupar com mais nada e pode repetir o processo quantas vezes quiser.

Quem ganhou a prova do fazendeiro ontem?

Arcrebiano foi o sortudo da vez, o ex-BBB21 derrotou Lary Bottino e Gui Araújo em uma disputa que exigiu habilidade e boa mira – Valentina não pôde participar, pois foi vetada. O peão escapou de competir pela permanência na berlinda semana, se tornou o peão mais poderoso da casa no momento, ficará imune durante a próxima votação de A Fazenda 13 e ainda poderá indicar alguém direto para a roça na formação de berlinda de terça-feira (26).

Quando sai o resultado da votação de A Fazenda?

Gui, Lary ou Valentina, o peão que for se despedir do programa sairá hoje mesmo do confinamento, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. O programa está marcado para começar depois de Quando Chama o Coração, às 22h45, de acordo com o cronograma oficial da Record TV. O eliminado é anunciado durante o ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

