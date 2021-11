Votação A Fazenda: Erasmo, Rico ou Solange? Parcial diz quem sai hoje

Erasmo, Rico e Solange se deram mal essa semana e acabaram na sétima berlinda da temporada. Um deles vai deixar o programa nesta noite de quinta-feira (4), mas quem? Consultamos a parcial da votação de A Fazenda 2021 na enquete do DCI para saber de qual lado o público está nessa briga.

Como está a votação de A Fazenda 2021 agora?

Por enquanto, Erasmo é o participante desta roça com o menor favoritismo entre os fãs do reality show rural. Na enquete ‘quem deve sair’, o ex de Pugliesi soma 47,91% dos mais de 34 mil votos computados até agora.

A segunda posição da parcial na votação de A Fazenda é de Solange, que tem até o momento 35,33%. A diferença entre a primeira e segunda colocação está de 12,58%.

Na lanterna, e com a maior probabilidade de continuar no jogo, está Rico. O ex-De Férias com o ex tem por enquanto 16,70% dos votos para sair.

VOTE: QUEM DEVE SAIR HOJE

Como votar?

Qualquer um pode votar para ajudar ou prejudicar alguém no confinamento e não é necessário criar nenhum tipo de login no site oficial do reality show para conseguir participar da votação de A Fazenda. O primeiro passo é ir no site do R7, https://www.r7.com/, e depois clicar na aba do reality show rural.

A enquete vai aparecer no começo desta nova página, clique nela e observe os nomes e fotos dos participantes que estão na roça. É importante lembrar que a votação de A Fazenda na Record pede que você salve alguém, ou seja, os votos são para ficar! Então cuidado para não confundir.

Depois de clicar em quem pretende votar, selecione a caixinha ‘sou humano’ e depois confirme a decisão com o botão ‘votar’. Espere a mensagem do sistema, que vai informar que o seu voto foi computado, e pronto! É possível repetir esse processo quantas vezes quiser, não há limite.

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro?

Marina estava na berlinda por sobrar na dinâmica do ‘Resta Um’, mas a influenciadora digital teve sorte e conseguiu escapar da roça ao vencer a disputa do fazendeiro, na noite de quarta-feira (3). A peoa derrotou Solange e Rico em uma prova que misturou agilidade, habilidade e contava também com a sorte. Erasmo não chegou a brigar pelo chapéu, pois foi vetado por Marina durante a noite de votação de A Fazenda que formou esta roça, na terça-feira (2).

