Votação A Fazenda: Gui, Sthe, Tati ou Rico, parcial indica quem sai

A nova roça do reality show rural da Record TV já está formada! Na noite de terça-feira (26), os confinados participaram de uma votação em A Fazenda e definiram os quatro peões em perigo nesta semana. Alguém ainda vai conseguir escapar da berlinda, mas para já ter ideia de como anda a preferência do público nesta roça, consultamos a parcial da enquete do DCI.

Votação A Fazenda – Quem vai sair?

Tati Quebra Barraco tem a maior antipatia do público no momento. Na enquete ‘quem deve sair’ do DCI, a famosa tem 42,60% dos mais de 22 mil votos somados até agora.

O segundo lugar da parcial é de Rico, o peão está com 24,21% na votação de A Fazenda do DCI. No entanto, o percentual do humorista e da funkeira está longe um do outro, 18,39%, por isso ela lidera a rejeição por enquanto.

Em terceiro lugar está Sthe, com 17,64% na votação da enquete de A Fazenda 2021 do portal. Por último na lista, MC Gui soma apenas 15,51% e parece não correr muito perigo até o momento.

Como foi a roça de ontem da Fazenda?

Arcrebiano, o fazendeiro da semana, foi o primeiro peão da temporada a votar na noite de ontem. O ex-BBB21 colocou MC Gui no banquinho de roceiro. Em seguida, foi a vez de todos votarem, como sempre, apenas os moradores da sede estavam disponíveis para voto. Rico acabou sendo o mais indicado da casa.

Depois que ocupou o segundo banquinho de roceiro da semana, o ex-De Férias com o ex puxou Tati Quebra Barraco da baia. A cantora então deu início na dinâmica do ‘Resta Um’. Sthe Matos acabou sobrando no jogo e foi parar na berlinda.

Quem foi em quem na votação de A Fazenda:

Aline Mineiro votou em: Dynho Alves

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Dynho Alves

Erasmo Viana votou em: Rico Melquiades

MC Gui votou em: Rico Melquiades

Gui Araújo optou na votação de A Fazenda por: Solange Gomes

Valentina Francavilla votou em: Gui Araújo

Solange Gomes votou em: Erasmo

Rico Melquiades votou em: Erasmo

Sthe Matos votou em: Erasmo

Tati Quebra Barraco votou em: Rico Melquiades

Marina Ferrari votou em: Rico Melquiades

Tiago Piquilo votou em: Mileide Mihaile

Mileide Mihaile votou em: Tiago Piquilo

Poder de chama mudou veto

Rico está fora da Prova do Fazendeiro e já foi direto para a berlinda, porém, incialmente o peão ia participar da disputa pelo chapéu. Como tudo aconteceu? Sthe havia vetado MC Gui, no entanto, Dynho Alves tinha o poder da chama vermelha em mãos e pôde trocar o peão que havia sido vetado. Assim, ele vetou Rico e MC Gui ganhou a chance de tentar escapar da votação popular desta semana de A Fazenda.

