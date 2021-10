Votação A Fazenda: Gui, Tati ou Rico? Parcial aponta quem deve sair hoje

Os rivais Tati Quebra-Barraco e Rico Melquiades estão competindo na roça desta semana, além de MC Gui, que foi indicado pelo fazendeiro na formação de roça. Quem vai ser eliminado e se despedir de vez da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa? Consultamos a parcial da enquete do DCI para descobrir como está a votação A Fazenda até agora.

Como está a parcial na votação de A Fazenda?

Por enquanto, Tati Quebra-Barraco tem a maior antipatia do público. A funkeira ocupa o primeiro lugar da parcial da enquete ‘Quem deve sair’ e tem 46,38% dos mais de 65 mil votos somados até o momento.

O segundo lugar é de Rico, o ex-De Férias com o ex tem 31,81% na votação de A Fazenda, uma diferença de 14,57% em relação ao percentual de Tati.

Na última posição do ranking de votação de A Fazenda, e aparentemente tranquilo em relação a eliminação, está MC Gui, que soma 21,76% dos votos.

Como votar no R7?

A votação oficial de A Fazenda 13 ocorre no site da emissora. Para conseguir ajudar Tati, Rico ou MC Gui, você não precisar criar login no site ou pagar nada, o processo é totalmente gratuito e fácil. Não há limite de votos.

Primeiro acesse o site https://www.r7.com/, depois entre na aba de A Fazenda 2021, a enquete de votação vai aparecer para você logo no começo desta nova página. Clique na foto e nome do participante que quer salvar, selecione a caixinha ‘sou humano’ e depois o botão ‘votar’. Espere pela confirmação que o seu voto foi computado pelo sistema do programa e pronto!

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro?

Sthe Matos foi a grande sortuda da noite de quarta-feira (27). A peoa derrotou Tati e MC Gui em uma disputa que misturou mira e sorte. Rico não teve direito de competir na briga pelo chapéu, pois foi vetado durante a noite de votação de roça em A Fazenda por Dynho, que estava com a chama vermelha.

Sthe foi parar na berlinda desta semana do reality show rural por conta da dinâmica do Resta Um, a influenciadora sobrou e foi parar no quarto banquinho de roceira.

Quando a votação de A Fazenda 2021 é encerrada?

A votação para ver quem sai de A Fazenda 2021 tem duração de 24 horas, ou seja, nesta noite de quinta-feira (28) a enquete oficial do programa será encerrada, durante o ao vivo, e alguém deixará o confinamento. De acordo com a programação da Record TV, o episódio de eliminação de hoje começará às 22h45, depois de Quando Chama o Coração.

